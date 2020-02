Sergio Perez espère que son Merc rose «fonctionne comme leur voiture»

Date publiée: 21 février 2020

Deuxième plus rapide au jour 2 des tests de pré-saison, Sergio Perez espère que sa Mercedes rose, telle qu’elle a été surnommée par les médias, “se comporte comme” la vraie voiture Mercedes.

Racing Point a dévoilé le RP20 au début des tests de pré-saison.

Aussitôt, il a été noté que le nouveau Racing Point, qui est propulsé par un moteur Mercedes et équipé de leur boîte de vitesses, ressemblait à la Mercedes W10 de l’année dernière.

Les équipes rivales ne seraient pas impressionnées, appelant cela une voiture de copie, tandis que le patron de l’équipe de Haas, Guenther Steiner, a dit à Racing Point de “réfléchir avant de parler” après que l’équipe de Silverstone ait fortement critiqué la relation de Haas avec Ferrari.

Perez dit qu’il est d’accord avec la controverse, surtout après avoir terminé deuxième le plus rapide sur le Circuit de Catalunya jeudi.

“J’espère qu’elle fonctionnera comme leur voiture, mais je pense que c’est encore très tôt”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Je pense que nous avons tellement de choses à vivre. Beaucoup de travail [to do], et toute l’équipe travaille à fond.

«Mais ce qui est vraiment bien cette saison, c’est d’avoir enfin une voiture qui va être très, très proche de ce que nous avons à Melbourne. C’est donc une chose très positive que vous savez.

«Nous pouvons nous concentrer et apprendre tellement par rapport aux autres saisons, où nous étions toujours en retard avec notre voiture.

«Je pense que nous sommes sur la bonne voie et que la voiture a certainement du potentiel. Donc, j’espère que nous pourrons commencer fort. »

Passant au design Mercedes pour 2020, Racing Point a effectivement changé de voie avec le design de sa voiture.

Perez dit que le risque «mérite d’être pris».

“Après tant d’années, vous avez l’habitude de concevoir votre design et de changer cela de façon spectaculaire, votre voiture change beaucoup”, a-t-il ajouté.

«La façon dont il fonctionne est très différente. C’est donc un risque énorme, mais je pense que cela vaut la peine de le prendre.

«Évidemment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler, vous savez. Je pense que nous avons une bonne base, je pense que c’est quelque chose qui a un bon potentiel.

“Mais ensuite, nous devons travailler très dur dans les prochains jours pour nous assurer que nous arrivons à Melbourne aussi bien préparés que possible.”

