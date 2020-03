Sergio Pérez est prêt à affronter sa dixième saison en Formule 1

Le pilote mexicain Sergio Pérez arrive rafraîchi. Le natif de Guadalajara affronte sa dixième saison dans la catégorie la plus élevée du sport automobile avec beaucoup d’encouragement, en particulier en raison du rythme soutenu que Racing Point avait lors des précédents tests à Barcelone.

Sergio Pérez – Voiture # 11

Résultats du GP d’Australie 2019: grille de départ: 10e – course: 13e

“Le Grand Prix d’Australie en trois mots: passionnant, stimulant, beau. Melbourne est une ville fantastique, une de mes préférées, en fait. Je recommande le vélo ou la course pour voir autant de ville que possible. C’est un endroit vraiment diversifié et joli.

Mon meilleur souvenir dirait que j’ai fait mes débuts en 2011. Cette première course est quelque chose dont vous avez rêvé toute votre vie et soudain vous êtes là, en attendant que les lumières s’éteignent, c’est une sensation incroyable. La finition du P7 a également été très satisfaisante, même si je n’ai pas pu suivre le résultat. “

