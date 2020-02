Sergio Perez le plus rapide, mais tous les yeux sur Lewis Hamilton

Sergio Perez, dans sa Mercedes rose, a dominé la deuxième session matinale des tests de pré-saison – mais tout le monde parle de Lewis Hamilton et de son volant.

Avec des caméras de télévision présentes chaque jour des tests de pré-saison cette année, il y aura très peu de choses qui passeront devant les téléspectateurs et les membres de l’équipe. Jeudi matin en témoignait.

Dans le cadre d’un gigantesque relais de 100 tours et plus par le sextuple champion du monde, Hamilton a parfois été vu utiliser un système de volant très intéressant qui a immédiatement attiré l’attention de tout le monde et a déclenché un débat sur ce qui se passait exactement et, plus important encore, la légalité de celui-ci.

Alors que nous avons l’habitude de voir les volants se déplacer d’un côté à l’autre, Hamilton poussait et tirait le sien pour créer un mouvement dynamique des pneus qui étaient entrés et sortis pendant un tour.

OK, ne vous contentez pas de regarder le mouvement de va-et-vient du volant, regardez comment la roue remonte lorsque la voiture se redresse. C’est une astuce pour améliorer les problèmes causés par POU pour le pilote… https://t.co/Qj8UukvVyP

– Matthew Somerfield 🅢🅞🅜🅔🅡🅢Ⓕ① (@ SomersF1) 20 février 2020

Ce système permet à Hamilton d’avoir une meilleure maniabilité dans les virages, une réduction de la traînée dans les lignes droites et une diminution du taux de dégradation des pneus.

Hamilton et le directeur technique de Mercedes, James Allison, devraient s’entretenir avec la presse jeudi après-midi, où le système sera certainement le point de discussion numéro un.

Cela a certainement soulevé de nombreux sourcils dans le paddock, avec des caméras de télévision captant également l’équipe Renault blottie autour des moniteurs pour regarder les images à bord de Hamilton.

Revenons à la feuille de temps des tests réels et Perez a terminé en tête du classement avec un 1: 17,347 après les quatre premières heures de course dans des conditions froides et nettes sur le Circuit de Catalunya.

Daniel Ricciardo, qui s’est retrouvé à rattraper son retard après avoir passé plus de temps au garage, a terminé la séance en P2 et à quatre dixièmes du rythme.

Alex Albon, qui a fait ses premiers pas en testant l’action dans la RB15, a arrondi les trois premiers, huit dixièmes derrière, mais sur le complexe C2 plus difficile. Les meilleurs temps de Perez et Ricciardo sont survenus sur les C3.

Pierre Gasly s’est remis d’une rotation très précoce pour mettre son AT01 en P4, tandis que George Russell de Williams a connu une autre matinée productive en P5 en accumulant 69 autres tours.

Charles Leclerc a gardé un autre profil bas en P6, à près d’une seconde du rythme de la Ferrari SF1000 et un peu plus bas encore, tandis que Hamilton s’est plongé dans le P7 avec 106 puissants tours à son nom pendant que tout le monde parlait de lui .

Romain Grosjean, Kimi Raikkonen et Lando Norris complètent le top 10.

Valtteri Bottas, Esteban Ocon et Sebastian Vettel devraient tous être en action jeudi après-midi, ce dernier devant effectuer ses premiers tours d’essai après avoir été exclu mercredi pour cause de maladie.

Feuille de temps du matin du deuxième jour:

1. Sergio Perez, Racing Point, 48 tours, 1: 17,347

2. Daniel Ricciardo, Renault, 41 tours, +0.402

3. Alex Albon, Red Bull, 59 tours, +0.808

4. Pierre Gasly, AlphaTauri, 76 tours, +0.818

5. George Russell, Williams, 71 tours, +0,919

6. Charles Leclerc, Ferrari, 49 tours, +0,988

7. Lewis Hamilton, Mercedes, 106 tours, +1,040

8. Romain Grosjean, Haas, 87 tours, +1.149

9. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, 65 tours, +1.161

10. Lando Norris, McLaren, 48 tours, +1.190

