Sergio Perez: le potentiel de croissance de Racing Point inégalé

Date publiée: 18 janvier 2020

Sergio Perez estime qu’aucune autre équipe de F1 n’a le potentiel d’améliorer le niveau que Racing Point peut atteindre en 2020.

2019 a été une année de frustration pour Racing Point – Perez avait espéré terminer la saison avec la quatrième voiture la plus rapide sur la grille, mais cela ne s’est pas concrétisé car ils ont été contraints de se contenter de la P7 dans le Championnat des constructeurs.

Une grande partie de cela a cependant été imputée à «l’héritage» des problèmes financiers qui ont provoqué l’effondrement de l’ancienne incarnation de l’équipe en tant que Force India à l’été 2018.

Mais dirigés maintenant par le consortium de Lawrence Stroll, les fonds affluent, donc Perez estime qu’aucune autre équipe sur la grille n’a le potentiel de croissance de Racing Point.

“Il y a un très gros potentiel dans cette équipe”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

“Je pense [in 2020] nous devrions pouvoir le voir.

“Je ne pense pas qu’il y ait une équipe qui puisse grandir autant que celle-ci déjà [for 2020], et [the new ruleset in] 2021 est une grande opportunité pour nous de nous mélanger avec les grands garçons.

«Je pense que cette saison, à mon avis, nous nous attendions à un peu de recul.

“Je pense que l’élan, c’est avec nous. Les choses vont bien, surtout pour l’année prochaine. Je pense que c’est une grande année qui s’annonce pour nous, car c’est absolument la première année où nous verrons la nouvelle administration de l’équipe entrer en jeu. »

Le coéquipier de Perez, Lance Stroll, voit également 2020 comme une opportunité, estimant que Racing Point a maintenant une longueur d’avance par rapport à sa situation difficile en 2019.

“Tout le monde va continuer à travailler aussi dur que possible pendant l’hiver, c’est le jeu, mais j’espère que nous ferons le plus grand saut”, a-t-il déclaré.

“Donc j’ai vraiment hâte [to 2020]. Si je regarde en arrière cette année [2019], nous sommes entrés dans la saison avec quelques difficultés en raison de notre situation l’année dernière et des problèmes que l’équipe avait et qui ont vraiment retardé le processus de développement.

«Donc, si je regarde où nous en sommes et où nous en sommes l’année prochaine [2020], nous avons définitivement pris une longueur d’avance sur l’endroit où nous étions cette fois l’année dernière, donc cela m’excite vraiment.

“Mais c’est un milieu de terrain tellement compétitif maintenant qui ne saura que quand Melbourne arrivera.”

