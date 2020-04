Sergio Perez: les voitures de F1 2020 seront les plus rapides jamais vues

Date publiée: 19 avril 2020

Sergio Perez, de Racing Point, a déclaré que la vitesse des voitures de Formule 1 2020 ne serait “rien proche des années précédentes” et battrait des records.

Nous n’avons pas encore vu les challengers de 2020 en action en raison de la pandémie de coronavirus, mais s’ils sont lâchés cette année, ils vont être sérieusement rapides.

Il devait être la dernière année pour cette génération de voitures de F1, mais l’introduction de la nouvelle réglementation a été repoussée à 2022 au plus tôt.

L’ancien coéquipier de Perez, Esteban Ocon, avait déclaré précédemment que chaque record du tour serait battu par les voitures de 2020, et Perez convient que leur rythme ne ressemblera à rien de ce que nous avons vu auparavant.

“Nous conduisons les voitures les plus rapides de l’histoire de la Formule 1”, a-t-il déclaré à Formula1.com.

«Vous ne pouvez pas imaginer les vitesses que nous faisons dans les virages rapides.

«Ce n’est rien à voir avec les années précédentes. Les tours de qualification vont être incroyables. Nous allons battre tous les records du tour cette année avec la génération de voitures que nous avons, ce sont tout simplement les meilleures voitures. “

Racing Point était l’une des équipes dont on parlait le plus dans la nouvelle saison avec leur «Mercedes rose» ressemblant à une solide machine de course.

Et Perez a déclaré qu’il avait récemment parlé à des membres de l’équipe, y compris le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer, sur la façon dont, pour la première fois dans leur carrière, il avait l’impression d’avoir une voiture compétitive.

«L’autre jour, j’ai eu un appel avec Otmar [Szafnauer, Racing Point Team Principal] et aussi avec Tom [McCullough], notre ingénieur en chef, et je leur disais «vous savez, pour la première fois dans notre carrière, nous avons une voiture compétitive», a-t-il déclaré.

“Nous ne savons évidemment pas à quel point c’est compétitif, mais nous savons que c’est assez encourageant.

“Aller à Melbourne dans ce sens, [with] toute la préparation que nous avions faite, sachant que nous avions une bonne voiture sous nous, était très douloureuse, très douloureuse. Mais c’est une période douloureuse pour tout le monde. Nous devons simplement rester unis. »

