Sergio Perez: Lutter pour des victoires en 2022 ou je suis sorti

Date publiée: 20 janvier 2020

Le contrat de trois ans de Sergio Perez pour Racing Point pourrait être son dernier en Formule 1, c’est ce qu’il pense s’il ne devrait pas être en position de vainqueur en 2022.

L’année dernière, Perez a mis un papier sur un nouvel accord de trois ans avec Racing Point.

Le contrat signifie qu’il aura passé neuf ans avec la même équipe lors de la dernière course en 2022.

Et à ce dernier grand prix, Perez dit qu’il doit être en mesure de se battre pour la victoire de la course, sinon ce sera son tout dernier en Formule 1.

“Ce qui m’a donné l’espoir, c’est un changement de règles et que je sais ce qui se passe avec l’équipe”, a expliqué le joueur de 29 ans à Autosport.

«Je dois aussi être réaliste. Je ne peux pas être avec Mercedes ou Ferrari. [So] c’est un endroit fantastique.

«De nombreux pilotes aimeraient être ici, surtout avec ce qui se passe dans les coulisses. C’est donc une bonne opportunité.

«Mais évidemment, ça va être ma 10e année en F1. Si les choses continuent de la même manière, je ne me vois pas prolonger ma carrière bien au-delà de 2022.

«Trois ans en Formule 1 passent très vite. Je suis très optimiste et je suis prêt à me battre pour les victoires et je suis tout à fait pour. “

Le coureur mexicain a passé deux ans à Sauber et un an à McLaren avant de se rendre à Racing Point, connu sous le nom de Force India, en 2014.

Il a décroché cinq podiums pour l’équipe basée à Silverstone, tous à la troisième place.

Le coureur, qui rêve d’ajouter un jour un P1 à son décompte, pense que malgré son contrat de trois ans, Racing Point ne se mettra pas sur son chemin s’il se voit proposer un entraînement avec une équipe de haut niveau.

“La façon dont je le vois, c’est que je suis depuis si longtemps dans cette équipe que c’est vraiment devenu comme ma deuxième famille”, a-t-il poursuivi.

“Je ne pense donc pas que quelqu’un sera plus heureux si une opportunité se présente à moi avec une équipe de haut niveau. Ils me donneront certainement l’occasion.

«Mais si ce n’est pas le cas, c’est un endroit fantastique.

“Alors pourquoi ne pas vous engager pour un bon avenir à long terme, et je suis sûr que je vais réussir ici.”

