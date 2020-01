Sergio Perez taquine la sortie de la F1 en 2022 si les résultats ne s’améliorent pas

Date publiée: 11 janvier 2020

Sergio Perez a clairement indiqué qu’il serait peu probable qu’il signe un nouvel accord pour rester en F1 s’il ne participait pas à l’avant de la grille d’ici 2022.

Le pilote mexicain est sous contrat avec Racing Point jusqu’à la fin de la campagne 2022 après avoir signé une nouvelle prolongation de trois ans la saison dernière, mais a déjà exprimé le manque d’opportunités pour les pilotes de milieu de terrain de se battre avec Mercedes, Ferrari et Red Bull à haut.

Mais Perez voit les nouveaux règlements à venir pour 2021 comme une grande opportunité de combler cet écart, même si cela ne se produit pas, alors ses jours en F1 pourraient devenir comptés.

“Ce qui m’a donné l’espoir, c’est un changement de règles et que je sais ce qui se passe avec l’équipe”, a-t-il déclaré sur Motorsport.com.

«Je veux dire, je dois être aussi réaliste, tu sais. Je ne peux pas être avec Mercedes ou Ferrari. C’est un endroit fantastique. De nombreux pilotes aimeraient être ici, surtout avec ce qui se passe dans les coulisses. C’est donc une bonne opportunité.

«Mais évidemment, ce sera ma 10e année en F1 l’année prochaine. Si les choses continuent de la même manière, je ne me vois pas prolonger ma carrière bien au-delà de 2022.

«Trois ans en Formule 1 passent très vite. Je suis très optimiste et je suis prêt à me battre pour les victoires et je suis tout à fait pour. “

Si Perez devait recevoir une offre de l’une des grandes équipes, il ne pense pas que Racing Point lui ferait obstacle.

“La façon dont je le vois, c’est que je suis depuis si longtemps dans cette équipe, c’est vraiment devenu comme ma deuxième famille”, a-t-il expliqué.

“Je ne pense donc pas qu’il y aura quelqu’un de plus heureux si une opportunité me vient avec une équipe de haut niveau. Ils me donneront certainement l’occasion.

«Mais si ce n’est pas le cas, c’est un endroit fantastique. Alors pourquoi ne pas s’engager pour un bon avenir à long terme et je suis sûr que je vais réussir ici. “

