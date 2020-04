Sergio Sette Camara explique le retour de Red Bull

Date publiée: 8 avril 2020

Sergio Sette Camara est de retour pour représenter Red Bull en tant que pilote de réserve et dit qu’il a un «contrat ouvert» avec l’équipe.

Le Brésilien a été initialement retiré du programme de Red Bull et s’est ensuite lancé dans une nouvelle aventure chez McLaren, mais il est maintenant de retour avec son ancienne équipe en 2020.

Sette Camara, qui a terminé P4 en F2 l’année dernière, veut gagner ses opportunités au mérite et pense que Red Bull ayant le contrôle total sur quatre sièges de Formule 1, en comptant les deux d’AlphaTauri, lui donne la meilleure chance possible d’atteindre son chemin vers le au sommet.

“Red Bull a plusieurs options sur moi s’il veut me faire avancer dans l’une des deux équipes”, a déclaré Camara au Brésilien Globo.

«C’est un contrat ouvert. Si vous avez un contrat qui stipule le nombre de séances d’essais, cela signifie que le pilote ou son sponsor a apporté de l’argent à l’équipe. Ce n’est pas la situation pour moi.

«L’équipe est intéressée par moi en tant que pilote, et si elle est plus intéressée, cela me donnera plus d’opportunités. C’était exactement l’accord que je cherchais.

«Je ne veux pas être dans la voiture juste parce que j’ai payé. J’essaierai de bien performer, soit dans le simulateur, soit en Super Formula, pour ouvrir les portes. L’équipe est celle qui choisit qui elle veut mettre dans la voiture.

«Pour moi, c’est ce qui fait de Red Bull l’une des équipes les plus intéressantes à associer en Formule 1.

“Ils ont deux équipes, ou quatre voitures, et ils contrôlent qui sera dans ces voitures, contrairement à d’autres petites équipes.”

Sette Camara partage les tâches de réserve et de développement cette année avec l’associé de longue date de Red Bull, Sebastian Buemi.

