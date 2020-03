Sérgio Sette Câmara rejoint Red Bull et AlphaTauri comme réserve et pilote d’essai

La puissance du Brésilien Sérgio Sette Câmara ne fait aucun doute et c’est pour cette raison que les équipes Red Bull Racing et AlphaTauri l’ont signé en tant que pilote de réserve et d’essai pour la saison 2020 du Championnat du Monde de Formule 1.

Le travail du pilote natif de Belo Horizonte consistera à assister le travail sur simulateur à Sébastien Buemi, qui occupe également la même position et est également pilote Nissan e.dams en Formule E. Fette. Sette Câmara participera également à des roadshows Red Bull se produit tout au long de l’année et se rendra aux courses avec les deux équipes.

Après avoir terminé quatrième l’année dernière au Championnat de Formule 2 de la FIA, une catégorie dans laquelle il a participé depuis 2017, il a pu compléter les points nécessaires pour obtenir la Super Licence FIA ​​de Formule 1.

Sérgio faisait partie du programme des jeunes pilotes de Red Bull en 2016. Parallèlement, l’année dernière, il a eu son premier contact avec la Formule 1 lorsqu’il a été nommé pilote de développement et d’essai McLaren, grâce à l’accord que l’équipe britannique a conclu avec Petrobras. Plus tard, ce parrainage a pris fin brusquement avant la fin de 2019 et Sette Câmara a été exclue de l’équipe.

Le pilote brésilien de 21 ans commencera ce week-end son travail avec Red Bull et AlphaTauri lors du GP d’Australie.

