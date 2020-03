Sette Camara revient à Red Bull en tant que pilote de réserve · RaceFans

Sergio Sette Camara, membre du Formula Red Bull Junior Team, est de retour dans l’équipe en tant que pilote de réserve pour la saison de F1 2020

.

Il servira de pilote de réserve pour Red Bull et l’équipe sœur AlphaTauri aux côtés du troisième pilote de longue date de l’équipe, Sébastien Buemi.

Sette Camara revient au Red Bull après avoir passé la saison 2016 en tant que pilote junior. Il a rejoint le programme des jeunes pilotes de McLaren fin 2018 et a testé pour l’équipe sur le Circuit de Catalunya l’année dernière.

L’athlète de 21 ans a passé les trois dernières saisons à courir en Formule 2, culminant avec deux victoires et quatrième au championnat avec DAMS l’an dernier aux côtés de son coéquipier Nicholas Latifi. Sette Camara ne reviendra pas dans la série cette année et a été pressenti pour un siège à temps partiel IndyCar chez Carlin.

“Je suis très heureux de rejoindre la famille Red Bull en tant que pilote officiel de test et de réserve pour la saison de F1 2020 aux côtés de Sebastian”, a déclaré Sette Camara. “Je regarde la F1 depuis l’âge de cinq ans et je suis très heureux d’avoir eu l’opportunité de travailler avec Scuderia AlphaTauri et Red Bull.”

Les huit équipes de l’équipe junior de Red Bull pour 2019 comprennent Yuki Tsunoda, Juri Vips, Jehan Daruvala, Liam Lawson, Jack Doohan, Dennis Hauger, Jonny Edgar et Jak Crawford.

