Shanghai annonce l’annulation du Grand Prix

Il a été annoncé hier que le groupe stratégique de Formule 1 se réunirait mercredi pour discuter du sort du Grand Prix de Chine, et il semble de plus en plus que la course du 19 avril sera annulée ou reportée.

Le coronavirus ayant maintenant coûté la vie à 500 personnes, la Fédération sportive de Shanghai a exhorté les organisateurs à annuler le Grand Prix de Chine.

Les gouvernements du monde entier ont commencé à augmenter les interdictions de voyager pour ceux qui viennent de Chine ou qui viennent de visites récentes en Chine. Le ministère britannique des Affaires étrangères déconseille actuellement tout voyage sauf essentiel dans le pays, les compagnies aériennes annulant les vols pour minimiser les risques.

Des pays comme l’Australie, Singapour et les États-Unis ont imposé une interdiction totale d’entrée pour les citoyens et les voyageurs en provenance de Chine.

Un extrait de la déclaration de la Fédération sportive de Shanghai se lit comme suit:

«Selon la situation de l’organisation sociale sportive de la ville, les mesures suivantes doivent être prises pour prévenir et contrôler la situation épidémique après les vacances:

“Premièrement, suspendre tous les événements et appliquer strictement l’exigence selon laquelle le bureau des sports n’organise plus d’événements sportifs pendant l’épidémie, et suspendre toutes les activités sportives (y compris les performances, les forums et les échanges externes, etc.) jusqu’à la fin de l’épidémie.”

Il est entendu que cette déclaration a été transmise à la FIA et au Groupe stratégique pour examen.

Le groupe stratégique F1 doit se réunir et faire une annonce aujourd’hui, mais aucune déclaration officielle n’a encore été faite. Vous pouvez vous attendre à une mise à jour de la situation sur Grandprix 247 une fois qu’une annonce officielle sera disponible.

