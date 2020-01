Si Fernando Alonso revient à Dakar, ce sera pour gagner

Date publiée: 18 janvier 2020

Fernando Alonso n’a pas encore décidé s’il donnera un autre coup au Rallye Dakar, mais s’il le faisait, il reviendrait avec l’intention de gagner.

Le double champion du monde de Formule 1 a poursuivi ses exploits en dehors de la série en affrontant l’épreuve exténuante des deux semaines du rallye Dakar.

Mais bien qu’il s’agisse d’un territoire complètement nouveau, Alonso s’est fait fier en terminant 13e au classement général aux côtés du copilote Marc Coma pour Toyota Gazoo Racing.

Le point culminant est venu dans la huitième étape où il a terminé deuxième, difficile, il y avait aussi des bas à gérer, comme son gros crash qui l’a vu renverser deux fois sur une dune lors de l’étape 10.

Dans l’ensemble, même si l’Espagnol a déclaré qu’il avait «dépassé» ses attentes pour l’événement, mais s’il revenait à l’avenir, ces attentes seraient de gagner.

“Je me suis senti compétitif presque tous les jours”, a déclaré Alonso à l’arrivée de vendredi à Qiddiya.

“Sur cette dernière étape, nous avons eu une crevaison, nous avons rattrapé Yazeed [Al Rajhi] et nous avons quand même terminé quatrième, donc je pense que nous aurions pu tenter de gagner l’étape.

«Si je décide de reprendre le Dakar, ce sera avec des attentes élevées.

“Je ne veux pas y penser maintenant. Je suis content de comment ça s’est passé.

“Logiquement, après cette première expérience, et après avoir été compétitif, si je cours dans le futur, je vais essayer de le faire pour gagner, pour ajouter une victoire importante à ma carrière.

“Mais il y a du temps pour ça [decision]. Je devrais avoir une préparation plus précise et détaillée et avoir le meilleur équipement.

«Si vous aimez la course, passer des vacances en voiture est une bonne option. Nous verrons.”

Alonso a confirmé qu’il avait «l’idée» de revenir peut-être en F1 en 2021, mais avant cela, il tentera de se qualifier pour un deuxième Indy500 en mai.

