«Si« l’argent est roi », nous n’aurions pas annulé»

Le PDG de la Formule 1, Chase Carey, a rejeté les critiques de Lewis Hamilton concernant la décision du sport de poursuivre son projet d’organiser le Grand Prix d’Australie malgré la propagation du Coronavirus.

La course a finalement été annulée quelques heures avant le début de la première séance d’essais de l’année.

La veille, Hamilton a déclaré qu’il était «choquant» que le sport poursuive ses préparatifs pour la course. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que c’était le cas, Hamilton a répondu: «L’argent est roi».

S’exprimant après la fin de la course, Carey a déclaré: “Je suppose que si l’argent était roi, nous ne prendrions pas la décision que nous avons prise aujourd’hui.”

Le PDG de la F1 a défendu le moment de l’appel pour annuler l’ouverture de la saison.

«Avec le recul, les choses semblent différentes» – Carey «Avec le recul, les choses semblent évidemment différentes. Il y a eu des événements qui ont évolué, des situations qui ont changé. »

Il a souligné que Melbourne a organisé des «événements majeurs» le week-end où les équipes de F1 ont commencé à arriver sur la piste. “C’était une situation différente dans le monde”, a-t-il dit.

«Nous avons voyagé et sommes venus et comme la situation changeait de jour en jour et d’une certaine manière d’heure en heure, nous avons continué à évaluer cela et à prendre les décisions appropriées à l’avenir.

«Je pense donc que nous essayions de digérer beaucoup d’informations différentes pour prendre la bonne décision au bon moment. Et je pense que c’est ce que nous avons fait. »

Cependant, Carey a admis que la menace du Coronavirus n’était pas venue «à l’improviste». “Nous avons certainement discuté de cette question avant la semaine dernière”, a-t-il déclaré.

«Nous avons pris la décision de venir ici pour savoir ce que nous savions sur la situation sur le terrain, les événements qu’ils avaient, le degré du nombre d’infections ici.

«La situation en Europe était très différente de ce qu’elle était il y a une semaine de ce qu’elle est aujourd’hui. Mais nous savions certainement que c’était quelque chose que nous devions évaluer.

Le coronavirus a forcé la F1 à annuler son premier match de la saison «Je pense qu’il y a une semaine, il avait l’air chaque fois que le week-end était, essentiellement lorsque les équipes ont commencé à s’y rendre, à partir de ce moment-là, nous avons estimé que c’était la bonne décision.

“Il est clair que la situation a changé de plusieurs façons, mais nous avons toujours été conscients et nous avons certainement eu ces discussions et examiné de nombreuses éventualités compte tenu de ce à quoi nous avons affaire.”

Hamilton a déclaré que l’annulation de la course avait été «l’un des jours les plus difficiles» pour lui.

«J’ai couru toute ma vie», a-t-il écrit dans un article sur les réseaux sociaux, «tellement de préparation a été nécessaire pour être ici, dans les moindres détails.

«Lorsqu’elle est frappée par la dure réalité de ne pas pouvoir faire ce pour quoi je suis né, la vie est vraiment mise en perspective.»

