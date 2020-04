Silverstone décidera du sort du Grand Prix de Grande-Bretagne fin avril · .

Une décision sur la poursuite du Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année sera prise d’ici la fin du mois, ont annoncé les promoteurs de la course.

La course doit avoir lieu le 19 juillet. Cependant la viabilité de la course a été mise en doute en raison de la pandémie mondiale.

Un communiqué publié par le promoteur mercredi a déclaré: «Silverstone et la Formule 1 restent en dialogue étroit concernant la situation actuelle et évaluent la faisabilité d’organiser le Grand Prix de Grande-Bretagne du 17 au 19 juillet.

«Nous apprécions pleinement que d’autres événements sportifs britanniques en juillet aient pris des décisions concernant leurs événements, mais il est important de souligner que leurs dispositions logistiques et sportives diffèrent de celles de Silverstone et, par conséquent, notre calendrier nous donne jusqu’à la fin avril pour faire une finale. décision. La sécurité de nos fans, de nos collègues et de la communauté F1 sera notre priorité et nous continuerons à dialoguer avec les autorités compétentes. »

La manche britannique de F1 est l’une des deux qui se tiennent chaque année depuis le début du championnat du monde en 1950. Le Grand Prix d’Italie, qui doit se tenir le 6 septembre de cette année, est l’autre.

Silverstone a précédemment déclaré que si la course de F1 de cette année est annulée ou reportée, tous les détenteurs de billets auront la possibilité de recevoir un remboursement complet.

