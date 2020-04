Silverstone en faveur d’un grand prix «midweek»

Date publiée: 23 avril 2020

Après avoir mis le nom de Silverstone dans le chapeau pour plusieurs courses, le directeur général Stuart Pringle dit que l’une d’entre elles pourrait être un grand prix en milieu de semaine.

Six semaines après le début du GP d’Australie, le championnat de Formule 1 2020 n’a pas encore commencé avec les neuf premières courses annulées ou reportées.

Le cirque vise un départ en juillet avec la possibilité de deux courses au Red Bull Ring d’Autriche, dont l’une pourrait être une course du mercredi soir.

Silverstone, qui a précédemment déclaré qu’il était ouvert à accueillir jusqu’à trois courses, a déclaré qu’il serait également intéressé par un événement en milieu de semaine.

Interrogé sur les doubles en-têtes ou les courses en milieu de semaine, Pringle a déclaré à The-Race qui est «tout aussi viable du point de vue de Silverstone.

«Si c’est dans le même week-end, alors c’est vraiment un appel de Formule 1 car ils contrôlent les horaires et cela est approuvé par la FIA.

«Mais nous pourrions rendre la place disponible le week-end consécutif, ou en milieu de semaine ou franchement plus si cela était demandé.

«Tout ce qu’il faut pour répondre à leurs besoins, nous nous plierons en conséquence.»

Silverstone, cependant, n’a pas de lumières entourant la piste.

Cela, dit Pringle, ne sera pas un problème tant que le grand prix du soir aura lieu pendant l’été britannique.

“Je pense que ça ira bien”, a-t-il dit. “Honnêtement, les règles précédentes ne s’appliquent tout simplement pas.

“Nous n’avons pas de lumière, mais si nous parlions de juillet ou d’août ou de quelque chose de si long, n’est-ce pas? Mais je ne sais pas pourquoi tu ne courrais pas dans la journée. “

Quant à parler de courir la piste en sens inverse, Pringle dit que c’est sorti car cela nécessiterait des modifications à la piste et ses barrières de sécurité environnantes.

“L’exemple le plus farfelu de rupture de l’ancien règlement, le statu quo, fonctionne probablement à l’envers, car nous savons qu’il y a des sections de la piste qui nécessiteraient pas mal de travail et qui ne sont probablement ni pratiques ni sensées.” il a dit.

«Mais en ce qui concerne le moment où vous avez couru, ou le format vers lequel vous avez couru, tout cela est flexible.

«Nous disons simplement que nous travaillerons avec la Formule 1 pour trouver une solution qui déclenche le championnat.

«Nous ferons autant ou aussi peu qu’on nous le demandera sous n’importe quel format raisonnable pour essayer d’aider car nous sommes un acteur à long terme de la Formule 1 et nous voulons qu’elle revienne en forme et en bonne santé et aussi rapidement que possible. . “

