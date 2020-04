Silverstone: évaluation de la faisabilité de la course du 17 au 19 juillet

Les organisateurs du Grand Prix de Grande-Bretagne ont fixé une date limite à la fin avril pour décider si la course de F1 du pays se déroulera comme prévu en juillet ou deviendra une autre victime de la pandémie de COVID-19 qui balaie le monde.

La course, point culminant d’un été sportif britannique qui risque d’être anéanti par la pandémie, a été la plus fréquentée du calendrier F1 ces dernières saisons avec une foule totale de 351 000 personnes l’année dernière.

Le taux de participation de dimanche à l’ancien aérodrome de la Seconde Guerre mondiale dans le centre de l’Angleterre était de 141000 en 2019, avec la course près de chez soi pour sept des 10 équipes du sport, dont six fois Mercedes, la championne du monde Lewis Hamilton, qui a gagné à Silverstone l’année dernière pour un sixième record temps.

La Grande-Bretagne a mis en place des mesures strictes de distanciation sociale à l’heure actuelle, tous les sports étant suspendus et les autorités demandant à tout le monde de rester à la maison, sauf pour les déplacements essentiels. La saison de F1 n’a pas encore commencé, avec deux courses annulées et six autres reportées jusqu’à présent.

“Silverstone et F1 restent en dialogue étroit sur la situation actuelle et évaluent la faisabilité d’organiser le Grand Prix de Grande-Bretagne du 17 au 19 juillet”, a déclaré mercredi Silverstone.

“Nous apprécions pleinement que d’autres événements sportifs britanniques en juillet aient pris des décisions concernant leurs événements”, poursuit le communiqué.

“Mais il est important de souligner que leurs dispositions logistiques et sportives diffèrent de celles de Silverstone et, par conséquent, notre calendrier nous donne jusqu’à fin avril pour prendre une décision finale.”

Silverstone a déclaré que la sécurité de toutes les personnes impliquées restait une priorité. Le circuit appartient au British Racing Drivers ’Club et nécessite une infrastructure temporaire, bien que moins importante que par le passé, qui dépend de la disponibilité des travailleurs et des entrepreneurs.

La F1 a déclaré qu’elle espérait reprendre la course au cours de l’été européen et travaille sur un calendrier réduit et renouvelé de 15-18 grands prix qui pourrait se terminer en janvier si nécessaire.

Les Grands Prix britannique et italien sont les seuls à avoir eu lieu chaque année depuis le début du championnat du monde en 1950, avec Silverstone accueillant le premier.

Monaco, rendez-vous glamour depuis 1955, a cependant déjà été annulé cette année. La course d’Italie à Monza est prévue pour septembre.

Le Goodwood Festival of Speed ​​- qui attire une foule de 200 000 personnes le week-end avant Silverstone – a été reporté.

Le championnat de football Euro 2020, dont la finale du 12 juillet aurait eu lieu au stade de Wembley à Londres, a été reporté à 2021.

Les championnats de tennis de Wimbledon du 29 juin au 12 juillet devraient également devenir une victime du virus, avec une décision imminente.

