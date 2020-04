Silverstone «optimiste» sur la course 2020

Date publiée: 27 avril 2020

Le patron de Silverstone a admis que la tenue d’une course sans fans est une honte, mais il est convaincu qu’elle peut se dérouler à huis clos.

Avec l’annonce de la Formule 1 leur calendrier révisé pour la saison 2020, le Grand Prix de Grande-Bretagne est désormais prêt à accueillir la deuxième course, et peut-être même plus.

Cependant, toutes les courses se dérouleront à huis clos, ce que le patron du circuit, Stuart Pringle, a exprimé sa déception.

“C’est une grande honte que nous ayons dû annoncer aujourd’hui que nous n’allons pas pouvoir courir devant les fans”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Nous l’avons laissé fonctionner aussi longtemps que possible. Mais il est assez clair d’après la situation nationale que cela ne sera pas assez clair pour que nous courions avec des fans. »

Beaucoup pensent que viser à accueillir une course si tôt, même sans fans, est trop optimiste et irréaliste. Pringle dément ces affirmations, estimant que les signes du gouvernement sont positifs et que la piste pourrait même être en mesure d’accueillir plusieurs courses.

«Les courses à huis clos seront entièrement soumises aux règles du gouvernement, mais il est très encourageant que le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports ait indiqué ce week-end qu’il souhaitait entamer un dialogue entre les médecins et les sportifs pour voir ce que pourrait être nécessaire pour y parvenir », a-t-il ajouté.

“Nous sommes totalement optimistes que nous pouvons aider la Formule 1, très probablement [with] plus d’un tour si c’est ce qui fonctionne, même s’il serait beaucoup plus logique que le championnat se poursuive d’un pays à l’autre. “

«Je pense que le défi consiste beaucoup plus à concocter une saison qui se déroulera naturellement et a la certitude qu’elle se déroulera. Nous pouvons être très flexibles chez Silverstone. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.