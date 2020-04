Silverstone ouvert aux GPs à double tête ou dos à dos

Date publiée: 20 avril 2020

Le Championnat du monde de Formule 1 de cette année pourrait voir un week-end à double tête à Silverstone ou même des week-ends de course consécutifs.

La Formule 1 envisage différentes façons de faire le plus de courses possible dans ce qui pourrait être une saison de cinq mois.

Liberty Media espère obtenir jusqu’à 15 ou même 18 grands prix, Ross Brawn affirmant que cela pourrait être trois week-ends, un seul.

Stuart Pringle, directeur général de Silverstone, déclare que la piste britannique est ouverte à faire sa part.

Il a expliqué au journal Guardian: «La F1 a travaillé très dur pour essayer de trouver la solution pour le championnat du monde.

«Nous avons été en contact régulier avec eux, et on nous a demandé si nous pouvions organiser une course ou deux et s’ils pouvaient être à huis clos.

«La réponse est absolument: nous sommes ouverts à tout et à tout.

«Nous avons discuté de toutes sortes de permutations, y compris l’organisation de deux courses sur un week-end et de deux courses sur des week-ends consécutifs.

«J’ai pleinement confiance dans notre capacité à organiser ces événements. Nous avons beaucoup d’expérience, beaucoup de connaissances, nous pouvons l’activer définitivement. »

Le propriétaire de F1, Liberty Media, s’est vu confier le contrôle total du calendrier révisé, les chefs d’équipe F1 acceptant de supprimer la procédure normale selon laquelle les équipes doivent accepter tout changement de calendrier.

Pringle s’attend à ce que la F1 ait une meilleure idée de ce à quoi le calendrier pourrait ressembler en mai.

«Je pense que la F1 prendra une décision à l’échelle du calendrier au début du mois de mai.

“Ils ne peuvent pas lancer cette balle à moins d’avoir une solution qui a une chance de se battre avec succès sur plusieurs races.

“Ce délai nous conviendrait si nous n’avions pas à mettre en place l’infrastructure pour accueillir le public.”

Il a ajouté: «Il est important que toute discussion sur un retour à la course soit appropriée. Sinon, nous risquons d’être une distraction pour le message principal qui est de rester à la maison et nous ne voulons pas le faire. “

