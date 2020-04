Silverstone prêt à accueillir plusieurs courses

Date publiée: 2 avril 2020

Le patron de Silverstone, Stuart Pringle, est ouvert à l’idée d’aider la Formule 1 si un calendrier révisé devait inclure plusieurs courses sur un circuit.

Alors que les organisateurs de la course se donnent jusqu’à fin avril pour décider de reporter / d’annuler le Grand Prix de Grande-Bretagne le 19 juillet, ils gardent d’autres options alternatives sur la table dans l’éventualité qu’un nouveau calendrier de la saison 2020 puisse être rempli .

Une idée proposée à Pringle était que Silverstone organise plus d’un Grand Prix plus tard dans l’année et cela serait possible étant donné qu’ils peuvent être plus flexibles que d’autres sites tels que les circuits de rue.

“Tout ce que j’ai fait, c’est dire à la Formule 1 que nous sommes disposés à travailler avec eux de toute manière, forme ou forme qu’ils pensent être dans le meilleur intérêt du championnat”, a déclaré Pringle à Sky Sports F1.

«La majorité des équipes sont à un jet de pierre du circuit, donc sur le plan opérationnel, ce serait assez simple.

«Nous avons l’infrastructure fixe, le personnel peut rentrer chez lui dans ses propres lits d’une soirée en grande partie, donc si c’est comme ça que nous pouvons aider, je serais ravi de le faire.

«Nous sommes un lieu fixe. Nous ne sommes pas comme un circuit de rue, nous avons une configuration et une infrastructure fixes et nous avons également une équipe incroyablement expérimentée, nous savons ce que nous faisons, nous pouvons donc nous permettre le mois d’avril pour faire un décision suffisante pour la formule 1. “

«Nous pourrions courir tout au long [the year] mais il y a une raison pour laquelle nous courons pendant l’été britannique, car c’est la période la plus civilisée de l’année.

«Ce n’est pas un hasard si Wimbledon, le Grand Prix de Grande-Bretagne et l’Open golf sont pris en sandwich dans une fenêtre assez serrée parce que c’est la meilleure chance de temps décent. Nous prendrons les quatre semaines pour vérifier si notre date du 19 juillet est appropriée ou non. “

