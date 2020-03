SimGP247: Kyalami Hotlaps grésille, serveur Assetto Corsa en place

Ce fut une semaine très chargée et une semaine historique pour l’eSport au niveau mondial, ironiquement stimulée par la pandémie débilitante qui balaie la planète, avec à peu près toutes les ligues devenant virtuelles, y compris le monde en pleine expansion des courses de sim.

L’histoire a été écrite lorsque la Formule 1, NASCAR et Indycar ont opté pour le monde virtuel pour divertir leurs pilotes et leurs fans avec NASCAR qui a fait toute la course sur iRacing avec un événement mettant en vedette leurs meilleurs pistolets et Indycar attirant leurs étoiles sur la plate-forme rFactor 2 exécutant l’Indycar 2020 mod par Apex.

Relativement hors du radar, nos propres projets SimGP247 sont également en plein essor avec des entrées record pour la série HSO Kyalami Hotlaps – exécutée sur rFactor 2 – comprenant actuellement les voitures de Formule 1 de 1975: March, Brabham et McLaren ont attiré un nombre record de pilotes et quelques incroyables tours avec ce combo en action jusqu’à la fin de la semaine.

Le vainqueur de Speedweek 1 Vladislav Zenkov n’a pas encore montré ce qu’il a, donc la star de la semaine dernière est sans aucun doute Paul Anstey qui a accaparé les trois premières places avec les trois voitures avec Mark Lynn à côté des trois prochains meilleurs moments dans le trio de voitures emblématiques.

Michal Janak a fait de lui trois pilotes dans les neuf premiers. Le Sud-Africain Kewyn Snyman a complété le top dix, malheureusement seuls quelques compatriotes ont montré beaucoup d’intérêt à faire voler le drapeau sur leur piste nationale.

Lançant les questions: ont-ils ce qu’il faut? Où se cachent-ils?

Au cours de la semaine, Lynn a pénétré dans les trois premières places, ce qui a incité Anstey à revenir pour réclamer le coup du chapeau à la mi-temps sur le serveur HSO Kyalami. Attendez-vous à une attaque sur les meilleurs temps dans les jours restants.

Il est encore temps pour vous sur la clôture de dépoussiérer leurs roues et d’entrer dans le jeu avec cette communauté en pleine croissance.

En raison de la demande populaire, nous avons lancé un serveur Assetto Corsa et l’avons exécuté en version bêta le week-end en tant que serveur ouvert dans le hall du serveur de Kunos. Comme prévu, le mot est sorti et les courses de l’ancienne Monza de 1966 dans la BMW M3 GT2 contre la Ferrari 458 GT2 ont été une grande attraction le premier jour où le serveur a exécuté la combinaison.

Voici les statistiques du premier jour:

Le serveur GP247 n’a pas de mot de passe pour l’instant car nous invitons les pilotes à essayer et, si les courses de pick-up deviennent trop tapageuses, nous allons mot de passe le serveur. Mais en général, les courses de pick-up à court préavis ont été propres avec peu de démolisseurs à l’affût.

La piste est facile à apprendre, mais très difficile à maîtriser alors que les voitures sont solides et bonnes pour apprendre les bases. Les types / marques de voitures seront alternés quotidiennement jusqu’à ce qu’un mélange idéal de piste et de voitures soit atteint par la communauté en expansion.

Contrairement à la communauté sud-africaine avec son circuit d’origine, la communauté italienne a embrassé Monza des années soixante avant que les chicanes ne la castrent pour toujours.

Pour l’instant, ses courses de qualité, courtes et amusantes avec des voitures originales Kunos, aucun mods pour le moment, alors que la communauté est opérationnelle.

Voici le classement:

Les surnoms sont autorisés sur le serveur ouvert.

