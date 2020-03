Simming Memoirs: des débuts improbables | GRAND PRIX 247

Simming Memoirs vous fait voyager à travers les tentatives de Tom Fitch de reproduire la course automobile. Des premières tentatives élémentaires aux dernières simulations actuelles sur son ordinateur. Ces contributions n’ont pas l’ambition de fournir un aperçu précis de l’histoire des sims de course, ni un examen des sims. Ils ne sont qu’une collection de souvenirs rassemblés au cours d’une recherche de 40 ans sur un substitut de course.

Google Dictionary définit la simulation comme: «l’imitation d’une situation ou d’un processus».

Ceux qui ne sont pas dans les larmes et le chagrin, mais plutôt dans la joie et le plaisir, s’efforceront généralement d’imiter des situations procurant des sensations fortes ou du plaisir. J’ai toujours su ce que cela signifiait pour moi.

Je l’ai découvert vers l’âge de cinq ans. Dans l’enceinte de sécurité d’un samedi soir chez mes grands-parents, où mes ancêtres me jugeaient hors de portée de tout mal ou vice que le monde m’attendait. Pourtant, c’est dans ce bastion d’abri familial et de soins que les graines du mal ont été plantées au plus profond de mon âme.

Le coupable? Le roi du cool, Steve McQueen lui-même. Sous les traits de Michael Delaney en train de malmener une Porsche 917 Gulf autour de la Sarthe.

Au cours des années qui ont suivi, allongé dans le lit de mon jeune garçon, incapable de dormir, je rejouais sans cesse les scènes du film Le Mans. Claude Aurac se précipitant loin de la sienne pour faire exploser Ferrari. Ou un Delaney au ralenti accroché à son volant alors qu’il revit comment sa Porsche vient d’être effacée.

Le film qui a commencé tout ce bordel:

Jamais plus je n’ai été confronté au dilemme traditionnel du jeune garçon de ce qui devait être une fois adulte: un avocat ou un médecin, un policier ou un pilote de ligne? Je ne voulais faire qu’une chose et n’avais qu’une seule destination possible pour mon avenir: conduire des voitures et être pilote de course.

Mais c’était évidemment plus facile à dire qu’à faire. Contrairement au club de football local proposant un programme complet pour les jeunes et les scouts ouverts à tous, il n’y avait pas d’équipe de course prête à adopter un enfant de cinq ans et à l’écouter patiemment pour conduire des voitures de course.

D’où la nécessité d’imiter les voitures de course… Simulez-la.

C’était au milieu des années 70. Les ordinateurs étaient encore réservés à la NASA et au Pentagone. Ce qui ressemblait le plus à un ordinateur dans notre maison était le radio-réveil sur la table de nuit de mes parents. Et cela a fait de notre maison une maison assez avancée d’ailleurs.

L’esprit d’un enfant est cependant rempli d’une imagination débordante. J’ai donc imaginé l’allée et les chemins autour de la maison et du jardin de mes grands-parents comme un hippodrome. Et avec l’ajout de «vroom» et de «broah» jappant, mon vélo s’est immédiatement transformé en voiture de course. Avec le recul, ce fut la toute première simulation de course automobile dans laquelle je me suis aventuré.

C’était primitif à coup sûr. La puissance produite par mes jeunes jambes était limitée et, même si elle ressemblait à plus de 300 kilomètres par heure, j’en avais probablement rarement atteint 20. Les possibilités d’installation étaient inexistantes. Il n’y avait pas d’engrenages. Etc. Le gamin en moi était pourtant bien convaincu de bousculer une Ferrari 512M le long des Hunaudières.

Aussi rudimentaire soit-elle, elle simulait un aspect de la course automobile mieux que tout ce que j’utiliserais plus tard… Je pouvais me blesser.

Une partie de ma piste imaginaire consistait en une allée pavée de béton. En tombant, il y avait une garantie presque certaine de blessure. Je vous épargnerai les détails des coudes et des genoux frottés, mais je peux vous dire ceci: brouter l’une des parties du corps susmentionnées sur une plaque de béton, brûlant sous un soleil d’été brûlant, convainc profondément un enfant des vrais risques de moteur courses.

Voici à quoi ressemblait ma première piste de course «simulée». Ça fait un peu penser à Silverstone, non?

Ma moto s’est transformée en toutes les voitures de course possibles du milieu des années 60 au début des années 80… Et selon les jours, ma première piste imaginaire pourrait inclure Arnage et Maison Blanche ainsi que Blanchimont et Eau Rouge.

Nous étions à l’aube des années 80. Et avec eux est venu le premier ordinateur primitif de notre maison… Un tout nouveau monde allait se révéler.

Remarque: Simming Memoirs a été sérialisé en 15 chapitres que nous exécuterons chaque semaine sur ce site pendant que Tom Fitch partage un voyage de découverte en réalité virtuelle, à travers sa passion pour la course et la simulation.

.