Simming Memoirs – Part II – L’ère des consoles de jeux de deuxième génération

Passer d’un vélo comme simulateur de course… bien qu’un vrai simulateur soit encore loin.

Google Dictionary ajoute l’exemple suivant à sa définition de la simulation: «la production d’un modèle informatique de quelque chose, notamment à des fins d’étude».

C’était vers 1981-1982 lorsque mon frère et moi avons convaincu maman et papa de nous procurer un Atari 2600 pour Noël. Il avait un processeur 8 bits 1,19 Mhz et 128 octets de mémoire RAM. Mon ordinateur sim actuel dispose d’un processeur 64 bits de 4,8 GHz (4800 MHz), de 8 gigaoctets (environ 8,5 milliards d’octets) de mémoire RAM et d’un processeur graphique dédié avec 12 gigaoctets supplémentaires (environ 12,9 milliards d’octets) de mémoire RAM. Vous comprendrez facilement que graphiquement parlant, l’Atari était… au mieux basique.

Night Driver et Indy 500 ont cependant été indéniablement mes premiers pas dans la simulation de course sur ordinateur. Même si selon les normes actuelles, les deux seraient à peine considérés comme des déchets d’arcade.

Night Driver vous a mis au volant d’une voiture qui ressemblait beaucoup à un T. inversé. Sur un fond noir, une rangée de cônes rouges se balançant à gauche et à droite représentait la route à suivre. L’objectif était d’aller le plus loin possible sans toucher aux cônes ou aux voitures venant en sens inverse. Pour accroître l’attrait, Atari a ajouté deux objets en bordure de route: un conifère et un bâtiment blanc semblable à une grange.

Le tout ressemblait plutôt à un vaisseau spatial qu’à une simulation de conduite.

C’est peut-être difficile à croire… mais en 1982, c’était vraiment comme conduire une voiture.

Mais le jeu est venu avec des contrôleurs de palette qui avaient un bouton pour l’accélération et un gros bouton rotatif pour la direction. Une fois immergé dans le jeu, tenir cette pagaie ressemblait à tenir un vrai volant. L’immersion n’avait jamais été aussi complète.

Et il y avait plus… Dans le film Le Mans, alors que Michael Delaney amène la Porsche pour un changement de pilote, il dit à son coéquipier: «Si vous essayez de réussir Scalise, faites-le passer par Maison Blanche. Il n’aime pas ça là-bas. ” Il n’a pas fallu trop d’imagination pour transformer la grange blanche de Night Driver en Maison Blanche. L’immersion a simplement augmenté.

Et puis il y avait l’Indy 500. Sur le plan graphique, il était à peine meilleur que Night Driver; sinon pire. Le jeu offrait une vue élémentaire à vol d’oiseau d’une voiture à roues ouvertes et des tracés de piste très basiques.

Il était cependant livré avec un ensemble spécifique de contrôleurs de conduite permettant à deux joueurs de conduire en même temps. Maintenant, nous pourrions courir tête à tête. Nous avions des amis pour des soirées pyjama juste pour organiser des championnats de contrefaçon qui ont duré des nuits entières. Nous avons éteint les lumières de notre chambre et mis au point une méthode pour couper tout le système, TV et Atari, avec un seul coup. Nous pourrions être des coureurs, mais nous ne pouvions pas être réveillés par des parents inquiets.

L’Indy 500 a même autorisé les courses en tête-à-tête

Un des trois modes de jeu consistait à ce que le joueur dans la voiture qui clignote devait éviter la voiture de l’autre joueur. Qui à son tour a dû marquer la voiture clignotante pour inverser les rôles. C’était comme jouer au tag avec des voitures. Cela nous a inspiré à jouer au tag conduisant nos vélos sur des parkings vides ou d’autres espaces ouverts. Même la piste imaginaire autour de la maison de mes grands-parents a été ravivée pour une étiquette de vélo. D’une certaine manière, la réalité avait commencé à imiter la simulation.

Night Driver et Indy 500 avaient tous deux de sérieuses limitations: un manque total de possibilités de réglage et l’absence de freins, par exemple.

Pourtant, pendant un court instant, ils nous ont fait croire que nous étions aux commandes de véritables voitures de course. À ce jour, ma mère prétend que nous avons ruiné le canapé utilisé lors de la lecture de l’Atari parce que nous ne nous y sommes pas simplement assis; mais a constamment rebondi de haut en bas avec le mouvement de nos «voitures».

Était-ce une simulation ou quoi?

Chapitres Simming Memoirs de Tom Fitch:

Simming Memoirs: Improbable Beginnings >>>

Remarque: Simming Memoirs a été sérialisé en 15 chapitres que nous exécuterons chaque semaine sur ce site pendant que Tom Fitch partage un voyage de découverte en réalité virtuelle, à travers sa passion pour la course et la simulation.

.