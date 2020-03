Simming Memoirs – Part III: Mes propres châteaux espagnols

Alors que les années 80 grondaient et que les tout premiers sims apparaissaient, je suis allé à la recherche de sensations fortes dans les salles de jeux et plusieurs autres mauvais endroits.

En 1984, un homme appelé Geoff Crammond a sorti REVS. Il a simulé une voiture de Formule 3 de l’époque et est généralement considéré comme la première simulation de course. Je l’ai complètement raté.

Je m’étais transformée en une jeune de 15 ans de mauvaise humeur dont les intérêts étaient entièrement passés aux filles et à la fête. Il m’était également apparu que mes chances de devenir pilote de course étaient au mieux quasi inexistantes. Les photos de Gilles Villeneuve à la dérive de la Ferrari numéro 27 ornent les murs de ma chambre, mais des affiches de U2 et Simple Minds les ont remplacées. L’Atari 2600 accumulait de la poussière dans le grenier et une installation hi-fi avait revendiqué l’endroit où il se trouvait autrefois. Ma course de sim était tombée dans l’oubli.

Ma mère avait un chalet au bord de la mer à cette époque et c’est devenu notre endroit préféré pour faire la fête. Les arcades d’amusement locales étaient une partie invariable de nos quêtes nocturnes pour le plaisir bon marché. Et là, les dernières étincelles faibles du rêve du vieux pilote de course ont été ravivées avec précaution.

J’ai passé des heures derrière un cabinet appelé Outrun, à naviguer une Ferrari Testarossa aussi vite que possible dans la circulation. Même si les graphismes étaient infiniment meilleurs que ceux de Nightdriver, le jeu était essentiellement assez similaire. Il n’y avait aucune possibilité de configuration pour la voiture et on sentait que les développeurs n’avaient pas passé trop de temps sur la physique de la Testarossa.

Voici le Sonny Crockett des salles de jeux

Pourtant, l’armoire était équipée d’un véritable volant et de deux pédales: une pour l’accélération, une pour le freinage. Il avait même un levier de vitesses, ne serait-ce qu’à deux positions. Tout cela s’est combiné pour me convaincre que j’étais vraiment devenu Sonny Crockett à la poursuite de son Testarossa à travers la Floride… Et dans la seconde moitié des années quatre-vingt, c’était à peu près aussi cool qu’on pouvait l’être.

Environ deux ans plus tard, les arcades avaient un autre cabinet inspiré de Miami Vice: Chase H.Q.

Je me suis transformé en détective de police dans une escouade de poursuite spéciale. Au volant d’une Porsche 928 noire, M. Driver a eu 60 secondes pour combler l’écart avec une voiture en fuite. Là, 60 secondes supplémentaires ont été ajoutées pour heurter et claquer la voiture du criminel et l’arrêter.

Même s’il avait une longueur d’avance sur les graphiques Outrun, il avait toujours les mêmes défauts: aucune possibilité de configuration et une physique de voiture très basique.

De Ferrari à Porsche… et à peine dix-huit ans.

Mais le Chase H.Q. armoire placée dans un véritable siège de conduite sur le dessus du volant, des pédales et du levier de vitesses. Je pouvais maintenant récupérer de mon monde compliqué de dix-huit ans au volant d’une Porsche 928.

J’ai de bons souvenirs de ces fêtes sur le rivage. Souvent, nous allions sans parents. Juste un groupe de jeunes enfants à la recherche de plaisir… Souvent aux mauvais endroits.

L’un de ces endroits était un bar sur le front de mer appelé Le Barbu. C’était les beaux jours de New Beat et les DJ se transformaient doucement en stars. Le Barbu a toujours réussi à avoir le DJ de l’heure. Les gens descendaient de Bruxelles et de Lille, voire de Paris, pour une nuit au Barbu.

Quittant cet endroit à environ 6 heures du matin, un soleil d’automne humide se couchant sur la mer du Nord, l’air salé balayant une partie de la brume induite par l’alcool de notre esprit … L’endroit tout entier se sentait détaché du reste du monde. Et pendant quelques instants, redevenir pilote de course semblait à nouveau réalisable. Outrun et Chase H.Q. certainement contribué à ce sentiment du monde fantastique.

Dans l’ensemble cependant, mon activité de simulation est restée à un faible reflux pendant cette période.

J’étais maintenant tombé sur ma première année de faculté de droit et ma mère a jugé nécessaire de nous procurer un ordinateur personnel à part entière… Ma course sur sim était sur le point de prendre un sérieux coup de pouce.

