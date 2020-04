Simming Memoirs – Part IV: Unser and Mears… Me voici

L’Europe et les ovales… ça n’a jamais été un mariage heureux. Mais quand j’ai commencé à simuler pour de vrai, c’était sur le roi absolu des ovales.

C’est fin 1990 que notre maison a accueilli son premier PC; une machine «marque blanche» assemblée avec des pièces choisies dans un menu. Presque comme des plats à emporter chinois. Ce que c’était probablement, j’y pense. Un vieil ami de lycée qui étudiait pour devenir ingénieur en informatique a été désigné pour décider de la meilleure combinaison possible.

L’objectif principal de la machine était de donner aux papiers que je devais remettre pour ma première année au collège une impression professionnelle. Mais le garçon a fait tellement plus…

Mon futur ingénieur en informatique m’avait laissé un tas de disquettes avec des jeux. Les jeux de voiture sur ceux-ci manquaient vraiment d’attrait. Et les premiers jours de ce premier PC ont été perdus pour Wing Commander. Un jeu qui m’a souvent étiqueté comme «traître».

Puis, quelques mois plus tard, mon ami du secondaire m’a fourni des jeux supplémentaires. L’un de ces nouveaux lots représenterait bientôt une menace sérieuse pour moi de ne jamais remettre de papier.

Il portait un jeu développé par une société appelée Papyrus avec un nom, Indianapolis 500 – la Simulation, qui ne laissait pas grand-chose à deviner. À ce jour, cela continue de me surprendre comment une seule piste avec seulement des virages à gauche et trois voitures avec des graphismes au mieux médiocres, ont réussi à inspirer de tels niveaux de passion.

Dans le monde d’aujourd’hui, les coureurs sim sont gâtés avec une abondance de voitures et de pistes à conduire. Le choix est tel que je me sens parfois incapable de faire un choix… Et je finis par sauter d’une voiture à une autre piste sans vraiment rouler.

Certains jours, j’aspire à la simplicité des 500 jours d’Indianapolis: juste une piste, avec un tracé qui, honnêtement, n’était pas difficile à maîtriser. Mais le sentiment quand j’ai frappé un dixième de seconde de mon record personnel après des jours d’essais … Et l’espoir sans fin d’être prêt à affronter un jour une course de 200 tours … l’équivalent de la vraie vie d’Indianapolis 500 Je n’ai jamais couru un 500 miler complet sur cette première simulation, mais mon garçon m’a préparé.

Tour sans fin pour découvrir les fines différences entre les voitures. Et puis plongez dans les possibilités de configuration quasi infinies pour mettre une voiture à ma main.

Travailler sur ma technique de pilotage. C’était bien avant que les volants de PC n’existent; Je n’avais même pas de manette de jeu ni de joystick sur ce premier PC. Et donc l’accélération, le freinage et la direction ont été effectués avec les touches fléchées du clavier. Le simple fait de frapper la flèche gauche et de la maintenir enfoncée dans un virage avait cependant la voiture virant directement vers le champ intérieur; se terminant le plus souvent par une rotation; ou pire.

Il était également impossible de maintenir la flèche avant, utilisée pour l’accélération, enfoncée tout le temps. Une ligne parfaite dans un virage a nécessité un certain ralentissement à l’approche. Et juste frapper la flèche avant à la sortie ferait tourner les roues arrière et se terminerait également souvent par une rotation.

J’ai donc perfectionné une technique consistant à faire des coups courts répétés sur la flèche gauche pour diriger la voiture tout en faisant de même, quoique plus progressif, avec la flèche avant pour accélérer. Des siècles j’ai passé à pratiquer ça…

Un des nombreux films Indy 500 qui flottent encore sur Youtube, 30 ans après la sortie du jeu… Quel pourrait être un meilleur témoignage de ses qualités?

Graphiquement, Indianapolis 500 était un sérieux pas en arrière par rapport à H.Q. Chase et même Outrun. Et disparu était le coffret d’arcade d’amusement de fantaisie avec le volant, les pédales et le levier de vitesses…

Mais la simple sensation que Papyrus a réussi à mettre dans les voitures a fourni un sentiment de réalisme jamais connu auparavant… Je m’étais embarqué pour un voyage qui ne pouvait que s’améliorer. Unser, Mears et Andretti faisaient signe.

.