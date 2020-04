Simming Memoirs – Part IX: Le retour du roi Sim Obésité II

Devenir père ravive l’enfant à l’intérieur, a écrit Artroticus. Donc, lorsque ma première fille est née, j’ai développé un appétit vorace pour une nouvelle génération de sims.

Au cours des premières années du nouveau millénaire, le monde des sims PC se réinventait rapidement. Crammond et Papy’s Kaemmer faisaient toujours leur truc. Mais d’autres ont rejoint la mêlée. Et tous, les vieux chiens ainsi que les nouveaux enfants étaient obsédés par une chose: le netcode. Tout cela est passé largement inaperçu. Les temps étaient occupés socialement et professionnellement. Et tous les rares moments de simulation ont été complètement gaspillés sur Gran Turismo 3.

L’Internet avait désormais envahi chaque ordinateur portable de bureau individuel. Il n’y avait pas de meilleur endroit pour noyer les jours de travail moins productifs que les vagues sans fin du World Wide Web. En surfant sur l’un de ces jours, je suis tombé sur un site avec des mods pour une simulation appelée Formula 1 Challenge 1999-2002. La naissance récente d’une première fille a eu un effet modérateur sur notre vie sociale. Ce qui à son tour a eu une influence positive sur mon temps de simulation.

J’ai récupéré une copie du F1 Challenge chez l’épicier local et récupéré mon vieux fidèle volant Guillemot dans une cave sombre. Seulement pour découvrir que mon PC de près de 10 ans était légèrement dépassé par les plus récentes sims. C’étaient les beaux jours d’un modèle de vente en ligne de Michael Dell et il n’a pas fallu longtemps avant qu’une toute nouvelle machine Dell ne soit commandée chez nous. Il est venu avec un processeur incroyablement rapide, une carte graphique puissante et suffisamment de RAM pour me transporter à travers de longues nuits blanches.

La mise en service du Guillemot a pris un peu de temps sur les pilotes mais une fois installé, j’étais prêt à partir. Le F1 Challenge a rapidement reçu une bonne compagnie: le rallye Richard Burns, la démo du Grand Prix Legends 2004, la saison Nascar Racing 2003, la Formule 1 2002… Et tous ceux-ci sont venus à leur tour avec des modules complémentaires et des pistes à gogo.

Ces modules complémentaires peuvent être trouvés sur des sites comme BHMotorsports.com ou Racesimcentral.com. Dont les pages Web fournissaient également des nouvelles et des informations sur le monde de la simulation, ainsi que des forums sur lesquels les discussions pouvaient s’échauffer.

L’un des coupables de fournir un flux sans fin de mods et de pistes.

Mon ancien Guillemot a rapidement été remplacé par un Logitech DFGT Pro. Une roue qui était destinée à la Playstation mais, avec certains pilotes téléchargeables, fonctionnait parfaitement sur un PC. Il y avait une certaine ironie à cela… Conduire avec un volant de course avait été ma principale motivation pour revenir au PC. Et maintenant j’utilisais une roue Playstation 2…

Je dérivais doucement vers l’un de ces coins de la vie où les nuits sont chroniquement courtes et les jours ennuyeusement longs. Les premiers ont passé leur temps à conduire une grande variété de voitures sur des pistes du monde entier; ces derniers parcourant toutes sortes de sites Web et de forums, recherchant un autre mod ou piste.

Je me souviens encore très bien de certaines choses que j’avais conduites à l’époque. Une jeune équipe de mod scandinave appelée SimBin a sorti un mod pour F1 2002 appelé GT Racing 2002. La 911 de ce mod est, à mon avis, toujours l’une des Porsche les plus simulées à ce jour.

RSDG a publié Sports Car Challenge pour F1C. Il avait une belle collection de LMP 900 et 675 voitures, ainsi qu’une disquette de voitures GT. La Dallara LMP et la Cadillac Northstar LMP02 ont envahi même mes rêves les plus profonds. Et j’en avais très peu, car je n’avais fondamentalement pas le temps de dormir.

RSDG Sports Car Challenge for F1 Challenge a gâché de nombreuses nuits de sommeil

La saison 2003 de Nascar Racing avait une Ferrari 330 P4-mod et Aero88 m’a ramené directement aux jours de gloire de Nascar.

En plus de cela, toutes les pistes mythiques du monde, de Daytona au Mans, de Bathurst à la Nordschleife étaient disponibles sur toutes les plateformes.

Ce fut une explosion. Pendant des jours sans fin, j’ai perdu du temps à planifier et à inventer une carrière de simulateur de course parfaite qui commencerait par la Formule Renault et évoluerait de la Formule 3 à la GT, puis au Nascar… Seulement pour rentrer à la maison et transporter la Subaru de RBR dans tout l’outback australien jusqu’à tôt le matin.

Richard Burns Rally: le rallye sur PC n’a jamais été aussi addictif

Et là, en substance, posait le problème… L’histoire se répétait. J’étais de nouveau confronté à trop d’options et je manquais de temps pour m’engager correctement dans tout cela… Une fois de plus, je me dirigeais droit vers une grave indigestion.

