Simming Memoirs – Part V: Enfin… Formula Uno

Tout comme l’envie de tourner occasionnellement à droite est devenue presque insupportable, les portes du paradis de la Formule 1 se sont ouvertes… légèrement.

Au printemps 1992, j’étais devenu un Andretti virtuel, Unser et Mears tous réunis en un. Mais franchement, je m’ennuyais aussi avec un virage à gauche constant. Mes compétences en virage à droite ont désespérément crié pour une certaine pratique.

À ce moment, un de mes amis est tombé sur 3 disquettes qu’il avait ramassées dans un magasin du centre-ville. Les disques étaient étiquetés: MicroProse Formula One Grand Prix.

MicroProse était le dernier ticket de repas de Geoff Crammond et F1GP son nouveau jeu. Et le vieux Geoff avait mis à profit les ressources supplémentaires de la technologie informatique récente. Le jeu a accueilli chacune des 33 voitures qui ont participé à la saison de Formule 1 de 1991, même si elles portaient de faux noms.

Mais ce n’était pas la nouveauté la plus importante; le jeu avait également chacune des 16 pistes visitées par le cirque de Formule 1 en 1991. De 4 virages à gauche… Je suis passé à 16 circuits à part entière. Mes compétences en virage à droite ont soudainement éprouvé un besoin urgent d’amélioration.

Je ne sais pas combien de jours et de nuits j’ai fini par jouer au F1GP, mais c’était énormément. Après un certain temps, je n’ai fait que des championnats de saison entière avec des sessions complètes: essais libres, qualifications, échauffement et enfin la course elle-même à 100% de distance. A cette époque, ce jeune pilote allemand à venir de Kerpen ne poursuivait pas les records établis par Senna, Prost ou Fangio… Il courait mes 7 titres mondiaux consécutifs.

J’ai pris l’habitude d’imprimer les résultats de chacune de mes séances et de les conserver dans un classeur pour référence ultérieure. J’ai vite eu besoin d’un deuxième classeur pour stocker mes résultats…

F1GP est resté ma carte SIM jusqu’en 1997. Et j’ai à peine joué à d’autres jeux pendant cette période. Je pense que je n’ai jamais joué de simulation, ni aucun autre jeu d’ailleurs, plus que F1GP et, au rythme où les choses évoluent actuellement, je ne pense pas que je le ferai jamais.

J’ai joué pendant des heures et des heures, nuit après nuit.

Le fait que F1GP ait gardé mon attention pendant si longtemps était en partie dû au fait qu’il n’y avait pas de véritables alternatives, mais aussi parce qu’une communauté de passionnés fournissait des outils pour modifier le jeu. J’avais en quelque sorte mis la main sur un outil appelé GP Editor. Il a permis de modifier la puissance des moteurs, les couleurs des voitures et des casques et le niveau de compétence de chaque conducteur. J’ai transformé mon F1GP en simulateur de championnat d’Europe F3…

Tous les moteurs ont été réglés à une valeur égale à 400 ch, la plus petite valeur autorisée par GP Editor. J’ai créé un domaine fictif avec les meilleurs pilotes des principaux championnats d’Europe F3 de 1995 ainsi que les prodiges des championnats japonais F3 et Toyota Atlantic de cette année-là et je les ai tous mis à un niveau de compétence initial égal. Les niveaux de compétence ont ensuite été ajustés de course en course en fonction du résultat de chaque pilote.

J’ai changé les schémas de couleurs des casques pour recréer mon champ de fantaisie aussi près que possible et changé les schémas sur les voitures pour imiter les principales équipes F3 de la journée.

Et puis, je suis parti pour une saison de 10 courses à travers l’Europe, au volant de Pedro de la Rosa, Oliver Gavin et Norberto Fontana.

Je me souviens d’avoir mené la dernière course à Barcelone tout en étant au sommet du classement provisoire. C’était le tracé de Barcelone de 1991, avec l’interrupteur rapide droite-gauche appelé Nissan après Campsa. À cet endroit précis, j’ai filé et perdu le championnat d’un point.

À ce jour, cela reste l’un de mes souvenirs de simulation de course les plus vifs… J’étais certainement déçu, mais que diable… l’avenir s’annonçait radieux et agréable! Et ce n’était que pour devenir meilleur.

