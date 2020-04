Simming Memoirs Part VI: Abandonner le clavier

Quelque part dans la seconde moitié des années 90, les salles d’arcade ont commencé à envahir mon bureau à domicile.

Donc, j’avais accumulé toutes sortes de records de Formule 1. J’ai même réussi à ramener un titre de champion du monde à la maison pour l’équipe d’Enzo Coloni. Et ça?

Mais tous ces résultats fabuleux ont été obtenus sur un clavier … Donc, dans un sens, même si la physique et la disposition des pistes avaient été sérieusement améliorées, cela ressemblait toujours à un pas en arrière par rapport au volant et aux configurations de pédales que j’aimais autrefois dans les salles d’arcade.

Quelque part en 1999, je changeais d’emploi, laissant une grande firme de consultants pour une autre. C’est ainsi que ces choses semblent fonctionner. Mes collègues ont fait circuler le chapeau proverbial et m’ont procuré mon premier volant de course PC comme cadeau de départ. C’était une Thrustmaster Formula T2.

La chose n’avait pas de retour de force. Il était si léger que je me souviens distinctement de m’être entraîné à la retenue en tournant le volant. Au début, je l’ai constamment exagéré et j’ai fini par conduire la voiture directement hors de la piste.

Un exercice similaire était nécessaire pour mes pieds et mes jambes car la charge sur les pédales n’était vraiment pas mémorable.

Et, quand j’ai finalement plus ou moins maîtrisé ces aspects, j’ai dû me familiariser avec la direction à une main pendant de courts intervalles. En utilisant le levier de vitesses pour changer de vitesse, ma main droite a dû lâcher le volant pendant une fraction de seconde.

Les premières semaines derrière ce volant ont impliqué beaucoup de malédictions, de désespoir et de frustration. Mais mon garçon, une fois que j’ai commencé à comprendre… C’était sacrément proche de la vraie course, que ce soit dans l’isolement de ma maison.

La qualité de construction s’est avérée loin d’être exemplaire. Les pédales utilisaient de simples ressorts de torsion pour charger. Au bout d’un moment, le ressort de ma pédale de frein s’est brisé. La pédale ne revenait plus en la relâchant, ce qui entraînait un freinage constant de la voiture… Trouver des pièces détachées s’avéra une tâche pénible.

Donc, pendant un moment, la nécessité m’a fait conduire à nouveau avec un clavier. Mais aussi excitant que cela ait pu être pendant toutes les années auparavant, après avoir expérimenté une roue, cela semblait juste fade et irréel.

J’ai finalement réussi à convaincre le vieil homme de mon magasin de vélos de commander des ressorts de torsion sur mesure avec les mesures correctes. Comme l’occasion semblait unique, j’ai immédiatement commandé un tas d’entre eux. Et puis les a également faites en différentes épaisseurs. Je pensais que cela permettrait de personnaliser la charge à mon goût, selon le type de voiture que je conduisais.

C’était de la folie pure… Je pense que j’ai dépensé plus pour les ressorts que la roue entière et le pédalier n’avaient coûté au départ. Et pour ajouter malheur à la misère, cela s’est avéré être une mauvaise idée.

J’avais constamment envie de plus de charge et j’ai fini par n’utiliser que les ressorts les plus épais que j’avais. Les leviers sur lesquels les pédales étaient montées ne pouvaient pas supporter les pressions résultantes. De petites fissures se sont formées autour des points où elles ont été boulonnées ensemble. Jusqu’à ce qu’ils se séparent. Je me suis aventuré dans des remèdes de bricolage mal conçus, mais j’ai vite compris que mon premier volant avait suivi son cours.

Un samedi après-midi, je me suis donc dirigé vers le magasin le plus proche et j’ai acheté une nouvelle roue: un volant de course Guillemot Ferrari avec retour de force. Il y avait une lode mère de boutons dessus, un levier de vitesses, deux pédales… les travaux.

Et c’était tout aussi bien. Comme avec le Thrustmaster T2 de confiance, j’avais également évolué vers la deuxième génération de sims et jouais maintenant principalement le nouveau bébé de Geoff Crammond: Grand Prix 2.

