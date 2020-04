Simming Memoirs – Part VII: L’insoutenable complexité de la simulation

À partir du milieu des années 90, les ordinateurs en constante amélioration ont poussé la course sim à de nouveaux niveaux de qualité et d’immersion… Mais ce qui semblait inimaginable au cours des années précédentes se transformait lentement en réalité: trop de choix gâchait le plaisir.

En 1996, Papyrus sort IndyCar Racing II. Cette même année, MicroProse a répondu avec Grand Prix 2. Une deuxième génération de simulateurs de course confortablement nichés dans les ordinateurs du monde entier.

IndyCar Racing II n’est jamais devenu un de mes favoris.

Pour toutes ses qualités, quelque chose de toujours senti avec les graphismes d’Indycar II. À mon humble avis, il manquait de perspective dans la vue du cockpit et semblait un peu «plat». Même les virages à droite semblaient me sauter hors du champ gauche, me prenant complètement par surprise. Un tour sans s’écraser était une bizarrerie rare et bientôt Indycar II accumulait de la poussière sur mon disque dur.

Indycar Racing II: je n’ai jamais été accroché

C’était peut-être mon ordinateur. C’est peut-être moi qui n’ai pas investi assez de temps dans la maîtrise de l’IndyCar II, mais le résultat a été que le Grand Prix 2 l’a rapidement et facilement éclipsé.

Le nouveau prodige de Crammond n’a en effet pas déçu d’un iota. Il reproduit la saison de Formule 1 de 1994. MicroProse avait obtenu les licences requises pour être le jeu officiel de la FIA. Fini les schémas de couleurs fades sur les voitures… Ils étaient maintenant livrés avec des livrées complètes, y compris le logo du sponsor et tout, et ressemblaient à leurs homologues de la vie réelle plus que tout ce que j’avais jamais vu sur un PC. Jamais auparavant un jeu de course n’avait semblé et ne s’était senti aussi réel.

Heureusement, un aspect de la saison 1994 n’avait pas été correctement simulé. Après la tragique vie réelle d’Imola en 1994, plusieurs pistes ont été rendues «plus sûres» avec des chicanes temporaires impromptues, qui ont pour la plupart juste ruiné la piste entière. Le simple souvenir de l’horreur infligée à l’Eau Rouge de Spa suffira à titre d’illustration. À l’exception d’Estoril, GP2 n’a heureusement pas simulé ces outrages.

Une caractéristique de la vraie formule de 1994 que GP2 n’a heureusement pas reproduite avec précision

Au-delà d’être la meilleure simulation jusque-là, GP2 a marqué une double évolution majeure.

Tout d’abord, l’écran de configuration de la voiture semblait toujours assez similaire à son homologue GP1 avec les réglages habituels des ailes et des vitesses. Des paramètres qu’un cancre comme moi pouvait comprendre. Mais il y avait ensuite un onglet «avancé» qui permettait de configurer les amortisseurs, les packers, les ressorts, les barres anti-roulis avant et arrière,… Pour être compétitif, il fallait aussi maîtriser ces réglages. Et je ne l’ai évidemment jamais fait. GP2 a donc été le début de ma vie, je commençais largement à dépendre de la configuration que je pouvais mettre la main.

Ensuite, avec GP2, le nombre de modules complémentaires fournis par la communauté a explosé dans des proportions invisibles. La puissance du moteur et la capacité du conducteur AI pourraient être ajustées à volonté. Des formes de voitures et des ensembles de skins pour presque toutes les séries de courses à roues ouvertes imaginables de toutes les époques ont flotté autour de cette nouvelle chose appelée Internet. Et une communauté en plein essor avait même imaginé un moyen de développer des pistes supplémentaires.

À un moment donné, j’avais tout rassemblé – formes de voitures, skins, pistes – pour représenter plus ou moins de manière réaliste chaque saison de F1 de 1975 à 1997.

Grand Prix 2: la suite qui n’a pas déçu

À l’époque, Internet n’était pas encore la marchandise qu’il est de nos jours. Je pourrais par exemple ne se connecte pas à la maison. La collecte de tous les éléments susmentionnés comprenait donc des week-ends au bureau pour télécharger des éléments sur l’ordinateur de la bibliothèque. Après un certain temps, j’étais prêt à me lancer dans une carrière en Formule 1 qui s’étendrait sur des décennies.

Mon ancien rêve de Formule 3 a également été ravivé. Sauf que ce ne serait plus un championnat de 10 courses. Avec ma collection de numéros d’Autosport, j’ai élaboré un calendrier combinant les calendriers des championnats britannique, allemand, français et italien. Je courais à Thruxton une semaine, Mugello la suivante, puis sur une piste obscure de l’aérodrome allemand. Bon sang, s’il y avait un week-end sans course en Europe, j’étais enrôlé dans le championnat japonais.

Mais toute cette variété et cette diversité portaient déjà les germes du déclin imminent de ma carrière de sim-racing… Sans aucun sens de l’orientation ou des conseils, le tsunami de la communauté offrant des options a entraîné une surdose. Il y avait tout simplement trop d’offres.

