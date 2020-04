Simming Memoirs – Part VIII: My PS2 days

On a dit qu’un recul est souvent la meilleure réponse à une perte de perspective croissante. Alors, quand la course sur sim devenait écrasante, je me suis tourné vers Gran Turismo.

Alors que nous approchions du nouveau millénaire, les choses bougeaient rapidement dans ma vie. J’ai emménagé dans un nouvel appartement avec ma copine. La petite amie et moi nous sommes mariés. Un vrai travail m’occupait de plus en plus. Et alors que la vie d’un jeune professionnel dans l’hémisphère occidental suivait son cours, le temps devenait de plus en plus précieux.

Dans le même temps, une communauté de sim en constante expansion fournissait quotidiennement du contenu supplémentaire pour GP2. Mais sans aucune indication quant à quoi ou où courir en premier, je me sentais de plus en plus perdu au milieu de tous ces bonus de simulation. Et donc, même si mon PC et mon volant ont tous deux trouvé leur place dans le nouvel appartement, je me suis retrouvé à simuler de moins en moins.

C’était, en substance, la vieille histoire de trop de choix et trop peu de temps.

Vers la même époque, mon frère a reçu une Playstation 2 de sa petite amie. J’ai découvert Gran Turismo 3, au volant d’une Toyota Celica dans l’un des défis de rallye en tête-à-tête GT3 et j’ai été accroché sur place.

Un voyage chez le discounter local pour obtenir mon propre combo PS2 / GT3 n’a pas été très long. Et donc mon volant a été relégué pour ramasser de la poussière quelque part dans une cave sombre, alors que je me suis lancé dans un roman Playstation 2; dont la puissance ne doit pas être sous-estimée.

Le temps était toujours aussi rare qu’auparavant et la GT3 était tout sauf maigre quand il s’agissait de voitures ou de pistes à conduire; tout, d’une Toyota Yaris d’origine à une voiture de groupe C à part entière, pourrait être conduit sur 33 configurations de pistes différentes.

Mais la principale différence avec les sims sur PC était que GT3 offrait le mode Gran Turismo. Ce mode offrait la structure que j’avais tant désirée dans le monde du Grand Prix 2. Et cela a procuré la vigueur et l’objectif nécessaires à mon ascension imminente dans les rangs du monde GT3. À ce jour, j’ai de très bons souvenirs de certaines des voitures qui ont croisé mon chemin pendant cette quête.

Je me souviens d’une Toyota Yaris-cup à cinq coups. L’une des courses était sur la piste fictive de Rome. Pour moi, cette piste m’a toujours semblé être un croisement entre le circuit de Formule 1 d’Adélaïde et une longue marche à travers Rome que j’ai empruntée. Simplement pour mettre la main sur une tranche de pizza primée. Même si j’ai toujours inconsciemment compris que c’était purement faux, en ce qu’il ne simulait même pas quelque chose de réel, la simulation n’avait jamais été aussi réaliste.

La Yaris à Rome: l’un de mes combos préférés

Une autre voiture préférée était la Corvette Grand Sport. Avec sa livrée à rayures bleues et blanches électriques, les jantes noires et les deux points rouges sur le garde-boue avant gauche, il s’agissait de la plus belle chose que j’aie jamais vue dans une simulation. Et puis je n’ai même pas mentionné la qualité avec laquelle GT3 reproduit le son de ce V8 massif. J’ai choisi toutes les séries pour lesquelles la Corvette était éligible et pendant un certain temps, je n’ai rien conduit d’autre.

La Corvette Gran Sport ne rapporte également que de bons souvenirs

La dernière mention devrait revenir à la Toyota Celica. Dix ans se sont écoulés depuis que j’ai conduit pour la première fois le Papy’s Indianapolis 500, mais c’était la première fois que je conduisais une voiture de rallye en sim… Une sensation fabuleuse.

Et enfin, je pouvais conduire une voiture de rallye…

Pourtant, malgré toute la beauté graphique et toute la diversité que GT3 avait en stock, c’est resté un jeu. La majorité de ses morceaux étaient une simple fabrication du fantasme des développeurs. Mon volant ne pouvait pas être connecté à la PS2 et j’avais rétrogradé vers une manette de jeu… Et vous ne pouviez tout simplement pas remarquer que la physique visait plutôt les joueurs que les mijoteurs passionnés…

D’une certaine manière, l’écriture était sur le mur dès le premier jour où la PS2 est entrée dans mon nouveau condo. Ce n’était qu’une phase, une trêve entre des choses plus sérieuses.

Mémoires Sim Partie I, Partie II, Partie III, Partie IV, Partie V, Partie VI et Partie VII.

