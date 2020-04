Simracing “peut-être plus difficile que la vraie vie”, dit Leclerc après sa victoire · .

Charles Leclerc a déclaré que sa victoire dans le Grand Prix virtuel du Vietnam était plus difficile à certains égards que la course dans le monde réel.

Le pilote Ferrari a remporté une victoire catégorique lors de la course d’aujourd’hui sur F1 2019 en utilisant le circuit d’Albert Park, car la nouvelle piste de rue de Hanoi n’est pas disponible dans le jeu.

Leclerc, qui a marqué ses deux premières victoires en F1 dans le monde réel à Spa et Monza l’année dernière, a déclaré après la course “Je pense que c’est peut-être encore plus difficile que la vraie vie.”

“Parce que nous avons les sensations de la voiture dans la vraie vie”, a-t-il expliqué. “Ici, c’est beaucoup plus mental.”

S’exprimant dans une interview d’après-course pour la diffusion officielle de la F1, Leclerc a déclaré que la course de 29 tours avait été “incroyablement difficile”.

«Nous sommes assis sur une chaise donc il n’y a même pas la force G que nous avons sur une vraie voiture. Mais je transpire comme un fou. Les muscles ne font pas mal mais la concentration et tout ce que je transpire beaucoup et c’est très dur. Mais une belle course. “

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Beaucoup de rivaux de Leclerc se sont écrasés au cours de la course, qui a atteint 50% d’une distance réelle de grand prix.

«C’était difficile», a-t-il dit. «Tout le monde a été très rapide. Je pense que nous savions tous avant de participer à cette course que celui qui ferait le moins d’erreurs gagnerait, essentiellement, parce que nous sommes tous très proches. »

La victoire de Leclerc est survenue lors de sa première apparition dans la série officielle du Grand Prix virtuel de F1, qui a tenu sa première épreuve il y a deux semaines. Il a dit qu’il avait commencé à pratiquer il y a une semaine et qu’il y consacrait environ cinq heures par jour.

«À la fin de la semaine, nous avons décidé de nous unir à George [Russell] et Alex [Albon] et tout diffuser en direct et c’était très amusant, donc je pense que nous continuerons à le faire.

“De toute évidence, il est difficile pour tout le monde de rester à la maison, alors nous faisons de notre mieux pour divertir tout le monde à la maison et nous espérons que ce sera le cas ce soir et nous essaierons d’en faire beaucoup plus au cours des prochaines semaines.”

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

GamingParcourir tous les articles de jeux

Partagez cet article . avec votre réseau: