Sir Chris Hoy courra pour Red Bull «à Bahreïn»

Date publiée: 22 mars 2020

Sir Chris Hoy pilotera pour Red Bull dans la Formula One Virtual Racing Series lors de la première manche à Bahreïn.

La série a été créée comme un moyen de remplacer les races réelles perdues à cause de la pandémie de coronavirus.

Déjà, les sept premiers tours de la saison de Formule 1 2020 ont été suspendus, les GP d’Australie et de Monaco étant annulés de façon définitive.

Cette série de courses virtuelles se déroulera sur la version PC du jeu Codemasters F1 2019 avec des pilotes prenant part à distance.

Et l’un de ces pilotes sera le quadruple champion olympique britannique de cyclisme, Sir Chris Hoy, qui accompagnera le pilote autrichien Philipp Eng à Red Bull pour la course de dimanche sur le circuit international virtuel de Sakhir.

Ce n’est pas la seule action virtuelle que les fans peuvent regarder – le même jour, Lando Norris affrontera le golfeur Ian Poulter et le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois dans le Grand Prix Veloce Esports Not Not Bahrain.

Le Grand Prix Not the Bahrain peut être diffusé en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de Veloce Esports – la course devrait commencer à 18h00 GMT. Utilisez #NotTheBahGP sur les réseaux sociaux.

Le GP de Bahreïn de la Formula One Virtual Racing Series sera diffusé en direct sur Sky Sports F1 avec une couverture en cours à partir de 2000 GMT.

Samedi, Rudy Van Buren a remporté le deuxième All-Star Esports Battle – une course de 20 tours sur un parcours virtuel d’Indianapolis.

Max Verstappen était prêt à participer à cet événement, mais il s’est retiré, il participera plutôt à la course e-sport «Real Racers Never Quit» de Team Redline, qui sera en direct sur YouTube et Twitch.

L’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya et le brésilien Tony Kanaan, tous deux vainqueurs de l’Indianapolis 500, faisaient partie des pilotes qui n’ont pas réussi à passer les manches de la deuxième bataille des étoiles.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.