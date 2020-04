“Sir Frank m’a dit de me perdre … il va bien!”

Date publiée: 21 avril 2020

Claire Williams a fourni une mise à jour sur son père légendaire, Sir Frank, pendant le verrouillage en cours au Royaume-Uni.

L’une des grandes icônes du sport a récemment célébré son 78e anniversaire et, selon sa fille, est en pleine forme alors qu’il reste à la maison.

Compte tenu de ses problèmes de santé, Sir Frank appartient à la catégorie à haut risque et il lui a été conseillé de rester à l’intérieur pendant trois mois à la suite de la crise sanitaire mondiale.

Naturellement, Claire continue de vérifier avec son père mais elle a le sentiment que parfois elle finit par l’ennuyer.

“Il va vraiment bien”, a déclaré Claire Williams à Sky Sports F1.

“Frank est dans la catégorie à haut risque, il a 78 ans et avec les problèmes de santé qu’il a, le pauvre homme est en détention depuis plus longtemps que nous. Il est dans la huitième semaine ou quelque chose comme ça.

«Il a des soignants fantastiques et vit à l’usine. Il est entouré de ses voitures et autres. Il est en grande forme et j’espère que cela continuera.

«Il me manque terriblement. Je le rencontre tous les jours avec mon petit qu’il aime, mais je pense que parfois papa aimerait être laissé seul.

“Il m’a dit de” me perdre “l’autre jour alors que je l’interrompais alors qu’il regardait une rediffusion d’un match de rugby – ce qui nous dit tout ce que nous devons savoir! Papa va bien. “

L’équipe familiale espère que la course pourra revenir à un moment donné plus tard dans l’année, car les événements sont «critiques» pour la survie continue de l’équipe dans le sport.

