Sir Stirling Moss, 1929-2020 · .

Sir Stirling Moss, décédé à 90 ans, était bien plus que «le plus grand pilote à ne jamais avoir remporté le championnat du monde», le label le plus souvent appliqué à lui.

À une époque où la saison de championnat ne représentait qu’une poignée de courses dans un calendrier de course automobile chargé, les succès réguliers de Moss dans presque toutes les machines, il a tourné la main pour l’établir parmi ses rivaux et le monde de la course automobile comme le plus grand talent de l’époque .

Moss a commencé à courir en 1947 et s’est rapidement fait un nom dans les voitures de sport, remportant la victoire au Tourist Trophy 1950 sur le parcours punitif de Dundrod dans une Jaguar XK120. Le championnat du monde a commencé cette année-là à Silverstone et Moss est apparu dans la course de soutien 500cc, terminant deuxième après Frank Aikens.

Sa première apparition dans un championnat du monde a eu lieu à Bremgarten l’année suivante, le premier de plusieurs départs dans une gamme de machines différentes. Après avoir acquis une Maserati en 1954, Moss a immédiatement pris la troisième place au formidable Spa-Francorchamps, et plus tard dans l’année, il a rejoint l’équipe d’usine.

Hawthorn (derrière) et Moss étaient deux des meilleurs pilotes des années cinquante. À Monza, Moss a résisté à la Mercedes conquérante de Juan Manuel Fangio jusqu’à ce que sa voiture tombe en panne. Impressionné, le chef d’équipe Albert Neubauer a nommé Moss aux côtés du champion pour 1955. Les deux hommes se sont serrés les uns contre les autres, Fangio l’emportant généralement, et bien que Moss ait arraché la victoire devant son public à Aintree, il n’était jamais sûr que son coéquipier ait levé l’accélérateur. lui remettre la victoire.

Après un terrible accident au Mans cette année-là, lorsque la Mercedes de Pierre Levegh a été lancée dans la foule, tuant plus de 80 personnes, le constructeur s’est retiré de la course automobile. Moss, qui avait remporté l’éprouvante course de voitures de sport Mille Miglia et Targa Florio pour l’équipe,

Moss est revenu à Maserati pour 1956 où d’autres victoires ont suivi, mais Fangio, maintenant chez Ferrari, a repris le titre. L’année suivante, Moss rejoint Vanwall, une nouvelle tenue britannique prometteuse dirigée par Tony Vandervell, et leur donne leur première victoire à Aintree après avoir repris la machine de son coéquipier Tony Brooks. Il a gagné deux fois de plus avec l’équipe en Italie cette année-là.

Un tir au titre semblait être une possibilité réaliste en 1958, d’autant plus que Fangio, qui avait désormais battu Moss au titre pendant trois années consécutives, a pris sa retraite de la F1 au début de l’année. La victoire à l’ouverture de la saison (dans une Cooper dirigée par Rob Walker avant de retourner à Vanwall) était la première des quatre victoires de Moss en 10 courses. Mais le manque de fiabilité signifiait que son seul autre résultat était la deuxième place en France.

Moss considérait Fangio, à droite, comme le plus grand de tous les temps. Mike Hawthorn a remporté le titre avec une seule victoire grâce à son score constant et à son sens irréprochable de l’esprit sportif. Après que Hawthorn a été pénalisé pour une infraction de conduite dans la manche portugaise, Moss a parlé pour son rival. La deuxième place d’aubépine a été rétablie et avec elle six points qui se sont avérés décisifs à la fin de l’année.

La mort du coéquipier de Moss Stewart Lewis-Evans dans la même course a incité Vandervell à fermer son équipe. Moss a retrouvé Rob Walker et a conduit son Cooper privé pour une grande partie de la saison, bien qu’il ait pris deux départs pour l’effort du British Racing Partnership à la mi-saison, et malgré deux victoires en fin d’année, le titre lui a encore échappé.

La campagne de Moss en 1960 a été perturbée par un grave accident lors des essais à Spa, mais il a gagné deux fois de plus. L’année suivante, après le passage de Walker au châssis Lotus, Moss a produit deux de ses plus beaux disques vainqueurs de course. À lui seul, il a repoussé la menace Ferrari à Monaco et a remporté une victoire superbement jugée sur un Nurburgring Nordschleife humide.

Enzo Ferrari a poursuivi Moss plus tôt dans sa carrière. Voir le Lotus battre ses meilleurs pilotes à Monaco lui a donné plus matière à réflexion, et pour 1962, il a décidé de mettre enfin Moss dans un cheval cabré. Étonnamment, il était même prêt à permettre à Walker de conduire les voitures pour lui.

Bien que la voiture de 1962 de Ferrari se soit révélée par la suite beaucoup moins compétitive que leurs machines victorieuses de la saison précédente, une Ferrari Moss de Walker aurait pu être une proposition compétitive. Malheureusement, son potentiel n’a jamais été réalisé, car un lourd accident lors de la réunion du trophée Glover à Goodwood en avril a laissé Moss avec des blessures à la tête qui ont mis fin à sa carrière.

De nombreux fans ont vu Moss lors d’événements historiques. Bien qu’il n’ait jamais remporté le titre mondial, il s’est retiré de la F1 avec plus de victoires à son nom que n’importe quel pilote à ce moment-là – 16 – et plus de 200 victoires dans différentes compétitions de sport automobile.

À la retraite forcée, Moss a travaillé sur ses intérêts commerciaux et est resté proche du sport qu’il aimait. Il est devenu un habitué d’événements historiques, notamment les festivals de Goodwood, où de nouvelles générations de fans de sport automobile ont découvert l’un des pilotes les plus vénérés de Grande-Bretagne.

Un accident survenu à son domicile en 2010, lorsque Moss est tombé de trois étages dans une cage d’ascenseur et s’est cassé des os aux chevilles et aux pieds, a précipité la fin de ses apparences au volant. En 2016, il a souffert d’une infection thoracique à Singapour, et deux ans plus tard, il a annoncé la fin de ses engagements publics.

Le décès de Moss à la suite d’une nouvelle maladie a été confirmé par son épouse, Lady Moss, tôt le 12 avril 2020.

