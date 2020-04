Sir Stirling Moss décède à l’âge de 90 ans · .

Sir Stirling Moss, le héros britannique des courses automobiles des années 50 et 60, est décédé à l’âge de 90 ans.

Les exploits de Moss dans un large éventail de sports motorisés ont fait de lui le pilote le plus célèbre de son époque. Il a terminé deuxième du championnat du monde pendant quatre saisons consécutives, mais sa polyvalence au volant et son taux de victoire remarquable signifiaient qu’il était largement considéré comme l’un des plus grands talents de son temps.

Ses victoires ont inclus certaines des courses sur route les plus exténuantes de l’époque, comme la course sur route Mille Miglia en Italie et la Targa Florio.

Un lourd accident lors de la course du Glover Trophy à Goodwood en 1962 a mis fin à la carrière de course de Moss. À ce stade, il avait remporté 16 courses de championnat du monde – plus que tout autre pilote à l’époque.

En 2010, Moss a survécu à une chute de trois étages dans une cage d’ascenseur à son domicile de Londres. Ayant été un habitué des événements de course automobile historiques, peu de temps après, il a annoncé qu’il raccrochait définitivement son casque. En 2018, suite à une maladie, Moss a décidé de se retirer de la vie publique.

Cet article sera mis à jour.

