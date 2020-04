Sir Stirling Moss, l’une des légendes du sport automobile, décède à 90 ans

L’un des meilleurs pilotes de tous les temps est décédé aujourd’hui à l’âge de 90 ans. Sir Stirling Moss, mieux connu sous le nom de «M. Motor Sport ‘est décédé ce matin à son domicile de Londres en compagnie de sa femme Susie.

L’héritage de ce pilote extraordinaire était indéniable, bien qu’il n’ait jamais atteint un championnat du monde de Formule 1. En fait, il a reçu le titre de “ champion sans couronne ”, après avoir été vice-champion de 1955 à 1958 et troisième de 1959 à 1961.

Ses grands rivaux à l’époque pour le titre étaient l’Argentin Juan Manuel Fangio, le Britannique Mike Hawthorn, l’Australien Jack Brabham et l’Américain Phil Hill.

Dans la catégorie la plus élevée du sport automobile, il était pilote pour HWM, ERA, Connaught, Cooper, Maserati, Mercedes, Vanwall, BRM et Lotus. Il a participé à 66 Grand Prix de 1951 à 1960. Il a réalisé 16 pole positions, 16 victoires et 20 tours les plus rapides.

A l’époque, Enzo Ferrari commentait le pilote britannique: “Mon avis sur Moss est très simple: c’est l’homme que j’ai souvent mis en classe Nuvolari. Il était passionné de vitesse, il roulait vite dans n’importe quelle voiture dans laquelle il s’assit et eut la grande vertu de juger une voiture uniquement d’après ce qu’il lisait au chronomètre, au moment où cela lui donnerait un certain cap.

Comme je l’ai également dit une fois, Moss avait une étrange capacité à le sentir s’écraser. Et quand il a manqué de routes, tout comme Nuvolari l’a fait à plusieurs reprises, il y a une étrange similitude dans la façon dont ils se sont échappés indemnes. Si Moss avait laissé sa tête dominer son cœur, il aurait remporté le titre mondial bien mérité “, a déclaré le fondateur de la marque italienne qui porte son nom de famille.

L’équipe F1Latam.com regrette profondément le décès de Sir Stirling Moss et accompagne actuellement sa famille, ses amis, ses connaissances et la communauté mondiale du sport automobile.

Dans quelques instants, nous publierons un article sur la vie et la carrière de ce merveilleux pilote.

