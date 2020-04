Sir Stirling Moss: un grand dans l’ère la plus dangereuse de la course

Sir Stirling Moss était autrefois la star sportive la plus reconnaissable au monde.

Moss, décédé à l’âge de 90 ans, n’a jamais remporté un championnat du monde de Formule 1, mais son talent remarquable au volant le distingue de ses pairs.

Enzo Ferrari, le fondateur de la plus grande marque automobile de la planète, a décrit Moss comme le plus grand conducteur du monde. Le quintuple champion Juan Manuel Fangio a qualifié Moss de meilleur de son époque. C’était un pilote qui définissait l’essence même du style, de la sophistication, mais aussi de la bravoure à une époque où la mort était synonyme de sport.

Un Stirling Moss de 21 ans avec le trophée Richard Seaman pour le pilote britannique qui a gagné le plus de points dans les courses étrangères (PA).

La brillante carrière de Moss s’est terminée le lundi de Pâques 1962 quand il a été coupé de sa voiture à la suite d’un terrible accident de 100 mph à Goodwood qui l’a presque tué.

L’accident a fait la une de tous les journaux nationaux. C’était un mois avant que Moss ne soit pleinement conscient. Il a reçu des milliers de lettres de bonne volonté de fans. Moss a essayé de se tester à nouveau au volant, mais a appelé à contrecœur le temps sur la compétition de premier rang, âgé de 32 ans.

Malgré sa retraite officielle, Moss a continué à courir jusqu’à l’âge de 81 ans. Mais dans les remarquables années d’après-guerre où il a fait la renommée sportive britannique à travers le monde – bien que les voyages aériens soient encore rares à l’époque – Moss a accumulé un record mondial de 212 victoires sur 529. courses en 15 saisons scintillantes.

Il a couru dans toutes sortes de voitures, et peut-être sa plus célèbre et la plus grande victoire de toutes était la Mille Miglia 1955 dans laquelle il a parcouru 1000 miles de routes italiennes ouvertes à une vitesse moyenne de 97,96 mph en 10 heures, sept minutes et 48 secondes.

Sir Stirling Moss a continué à courir dans ses 80 ans (Matthew Baker / PA).

Moss est tombé malade d’une infection thoracique lors d’une croisière à Singapour juste avant Noël 2016. Il a été transféré dans un hôpital de Londres et finalement dans sa maison de Mayfair.

Après s’être retiré de la vie publique début 2018, il est décédé le 12 avril 2020 avec Lady Susie Moss, sa femme de quatre décennies, à son chevet. Il laisse également dans le deuil son fils Elliot et sa fille Allison.

Moss est né à Londres le 17 septembre 1929. Le fils d’Arthur, un dentiste et pilote amateur, qui a terminé 14e au mondialement célèbre Indianapolis 500 en 1924, la course était dans les gènes de Moss.

Il a passé ses années de formation au Grand Prix dans des machines infructueuses – préférant concourir dans des voitures de construction britannique – avant de rejoindre Mercedes en 1955 et de faire équipe avec Fangio.

Stirling Moss franchit la ligne d’arrivée pour remporter le Grand Prix de Pescara en Italie (PA).

Moss a remporté son premier des 16 triomphes de F1 au Grand Prix de Grande-Bretagne, avant de terminer deuxième du championnat – une position qu’il occupera pendant quatre années consécutives.

En 1958, Moss n’a pas réussi à devenir le premier pilote britannique à remporter le titre mondial de F1 à la suite d’un extraordinaire esprit sportif – comme nous ne le verrons probablement pas à nouveau.

Le rival du championnat de Moss, Mike Hawthorn, devait être exclu du Grand Prix du Portugal après qu’un maréchal ait affirmé qu’il avait illégalement rejoint la piste après une rotation. La disqualification d’aubépine aurait vu Moss couronné champion.

Mais Moss, qui avait dominé la course pour gagner par plus de cinq minutes, a sauté à la défense de son rival et a nui à la revendication du maréchal.

Hawthorn a été réintégré au deuxième rang et Moss, bien qu’il ait remporté quatre courses contre celle de son rival, manquerait la gloire d’un point.

Sir Stirling Moss avec Lewis Hamilton (Dominic Lipinski / PA).

«Je n’ai pas hésité à le faire», se souvient Moss de nombreuses années plus tard. «Je ne vois pas comment cela peut être débattu. Le fait qu’il était mon seul rival dans le championnat ne m’est pas venu à l’esprit. Absolument pas.”

Moss s’est cassé les deux jambes lors d’un accident de qualification au Grand Prix de Belgique de 1960 – un week-end tragique qui a coûté la vie à ses compatriotes Chris Bristow et Alan Stacey – avant de survivre à son horrible accident de Goodwood.

En 2010, Moss, alors âgé de 80 ans, s’est cassé les deux chevilles, quatre os au pied et s’est écorché quatre vertèbres après être tombé dans une cage d’ascenseur à son domicile de Mayfair.

Pourtant, à peine quatre mois plus tard, il était sur le podium de Silverstone pour remettre à Lewis Hamilton son trophée pour avoir terminé deuxième.

“Stirling est un grand ambassadeur du sport et du Royaume-Uni”, a déclaré le sextuple champion du monde en 2019 pour célébrer le 90e anniversaire de Moss, qui l’a simplement décrit comme une “légende”.