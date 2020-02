Sirotkin: réaliser que mon rêve de F1 est terminé est très difficile

L’ancien pilote de Williams, Sergey Sirotkin, a révélé qu’il avait encore du mal à réaliser que sa carrière en Formule 1 était terminée, plus d’un an après sa sortie du sport.

S’adressant à Autosport lors du lancement de son académie de karting à Moscou, le Russe de 24 ans a révélé que son incapacité continue à trouver un lecteur après une saison décevante avec Williams en 2018 l’a laissé plus découragé que jamais.

“Je dirais que c’est peut-être devenu encore plus douloureux”, a admis Sirotkin.

“Parce qu’à ce moment-là, Williams n’était pas le plus compétitif, je savais que pour la prochaine année, la situation ne changerait probablement pas de façon spectaculaire.

“[We thought] qu’ayant cette année sabbatique, nous aurions peut-être la chance de trouver une meilleure option que d’essayer de combattre Robert [Kubica] pour ce siège. “

Marquant un point sur 21 grands prix en 2018, aucune offre de siège de course n’a été reçue dans son année.

«Ayant nourri des espoirs assez élevés, des attentes élevées, et même avoir eu des accords initiaux [in my first year in F1], et à la fin vous n’avez pas atteint votre objectif – après avoir perdu un an de plus, vous vous rendez compte que pour y arriver [back to the grid] pour l’année suivante sera encore plus difficile.

“Et comme ça, vous réalisez que vous avez probablement laissé le but s’échapper pour toujours.

“Et, pour être honnête, quand tu n’y penses pas, ça ne fait pas vraiment mal, mais chaque jour il arrive que ça te rappelle, et c’est vraiment- je ne sais pas, je ne suis pas sans émotion à ce sujet, ce n’est pas la chose la moins importante de ma vie, donc pour moi ça a toujours été assez douloureux et ça restera comme ça. »

À son crédit, Sirotkin a admis que sa situation était «caractéristique du sport», mais cela n’a pas facilité les choses.

“Je suis très autocritique, et de réaliser à 23-24 ans que ce que vous avez travaillé toute votre vie n’a pas fonctionné, c’est difficile. C’est vraiment difficile. “

Néanmoins, son rôle de pilote de réserve avec Renault et McLaren l’a gardé dans le paddock pendant la saison 2019, ce qu’il affirme être meilleur que d’être «à la maison sur le canapé».

«Au début, je pensais que ce serait [harder]. Je pensais que lorsque vous le regardez depuis Moscou, vous avez déjà un peu oublié à quoi ressemble la Formule 1, vous vous êtes distrait et tout va bien.

“Et puis vous êtes de retour dans le paddock, tout est familier, vous êtes impliqué, mais vous n’avez pas de voiture, vous ne faites pas grand chose, vous regardez toujours les courses à la télévision ou sur l’ordinateur, et à un moment donné, j’ai pensé que cela pourrait être plus difficile à accepter.

«Mais ensuite j’ai raté une course en raison d’un retard de passeport, et après cela, j’ai réalisé que je préférais prendre l’avion, rester dans ce système d’une manière ou d’une autre, rester en contact avec les gens que je connais plutôt que de regarder de la maison sur le canapé. “

Pourtant, pour annoncer ses plans de course pour 2020, Sirotkin a l’intention d’adopter une approche pratique avec sa nouvelle académie, en utilisant le coaching comme un moyen de canaliser sa passion loin de la grille de F1.

