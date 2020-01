«Six pilotes, dont Fernando Alonso, auraient pu remporter le titre de Mercedes»

Date publiée: 21 janvier 2020

L’ancien patron de Formule 1, Flavio Briatore, estime qu’au moins «cinq ou six pilotes» auraient pu remporter le titre 2019 en Mercedes, dont Fernando Alonso.

Le débat pilote contre voiture et ce qui est le plus grand facteur de succès est un sujet de conversation régulier en Formule 1 et Briatore estime que la force de la Mercedes W10 aurait permis à une multitude de pilotes de gagner de l’argenterie.

“Mercedes est un cuirassé invincible”, a déclaré Briatore au magazine Autosprint.

«Au moins cinq ou six pilotes, dont Alonso, auraient remporté le titre avec leur voiture 2019.»

Briatore, cependant, ne voulait pas que cette déclaration enlève quoi que ce soit à Lewis Hamilton et à ses réalisations.

Il a ajouté: “Mais je ne prends aucun crédit à Hamilton, car vous devez toujours battre le coéquipier à vos côtés.”

Briatore a également rendu un jugement sur la décision de Ferrari de mettre Charles Leclerc et Sebastian Vettel sur un pied d’égalité à l’approche de la saison 2020 dans l’espoir de ne pas compliquer les choses grâce aux ordres des équipes, ce qui a conduit à de nombreuses querelles sur la piste entre les deux en 2019.

“Il est vrai que Leclerc et Vettel sont sur un pied d’égalité, mais après cinq courses, Ferrari devra décider sur qui miser”, a prévenu Briatore.

Ferrari parie beaucoup sur Leclerc car son futur pilote vedette l’a lié à un nouveau contrat à long terme avec la Scuderia jusqu’à au moins la fin de la saison 2024.

Vettel, quant à lui, dans la dernière année de son contrat Ferrari actuel, semble avoir les premières courses de la saison pour convaincre les patrons qu’il mérite une prolongation de contrat.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré son intention de planifier son alignement de pilotes 2021 à peu près à l’approche du Grand Prix d’Espagne en mai.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.