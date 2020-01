Sophia Floersch critique le souhait de la pilote Ferrari

Date publiée: 16 janvier 2020

Sophia Floersch a critiqué le souhait de Ferrari pour les femmes pilotes de l’Académie car elle soupçonne qu’il s’agit uniquement de marketing.

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a fait part de son désir de voir des femmes pilotes rejoindre la Ferrari’s Academy, sur les traces d’Alfa Romeo et Williams, qui ont Tatiana Calderon et Jamie Chadwick dans leurs livres respectifs en tant que pilotes de développement.

“Nous devons examiner la future génération de talents pour Ferrari”, a récemment déclaré Binotto.

“L’Académie [is also looking] pour les femmes à l’avenir. Les femmes devraient faire partie de la Ferrari Academy. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons en ce moment pour nous assurer que cela puisse arriver très bientôt.

“Je pense que cela montre que Ferrari investit toujours pour s’assurer que nous pouvons être de plus en plus forts dans le milieu [and] vision à long terme. “

Mais Floersch, qui a fait un retour incroyable en course après un accident très grave au Grand Prix de Macao 2018, a pesé sur Twitter avec son avis sur la question.

“Quelle discussion”, a-t-elle tweeté. «Est-ce là l’esprit des gens modernes? Tant que nous ne commercialiserons que des choses en course, rien ne changera.

«Nous devons montrer que nous sommes égaux. Preuve de concept. Comme Michele Mouton.

La championne du monde de 1996, Damon Hill, a rejoint le débat en disant: «Donc, fournir des places aux femmes simplement pour niveler l’équilibre entre les sexes n’aide pas vraiment, car les places devraient être gagnées en fonction des capacités, pas du sexe?

«C’est ce que tu dis Sophia? J’ai tendance à être d’accord avec vous si vous dites cela. »

Floersch a répondu: “Copiez cela.”

Ailleurs, la série W entièrement féminine devrait bénéficier d’une plus grande visibilité en 2020, les deux dernières courses de leur deuxième saison étant officiellement inscrites au programme de course de soutien de la Formule 1 aux États-Unis et au Mexique.

