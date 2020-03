Steiner: Haas toujours engagé en Formule 1

La suggestion de Gene Haas selon laquelle il a besoin d’un bon départ pour la saison 2020 pour justifier de rester en Formule 1 a été sortie de son contexte, a déclaré le patron de l’équipe, Guenther Steiner.

Steiner, qui est directeur d’équipe au sein de l’équipe américaine depuis sa création en 2016, estime que les enjeux sont à peu près les mêmes que jamais.

“J’approche chaque course comme une marque ou une pause”, a-t-il déclaré à Autosport.

«A chaque course, tu fais de ton mieux, tu ne peux pas faire plus que le maximum. C’est ce que nous faisons toujours, où que nous allions.

“Je n’étais pas là quand il a dit que [about needing a strong start to the season], donc je ne sais pas ce qui se fait et se casse.

“Je pense que cela a été pris un peu hors contexte.”

Pressé de savoir si cela signifiait qu’il croyait vraiment que Haas était toujours engagé en F1, Steiner a indiqué qu’il n’avait aucune raison de penser le contraire.

«Je lui ai parlé ce matin [Thursday before the Australian Grand Prix], il m’a téléphoné il y a trois heures pour voir si tout allait bien ici », a-t-il révélé.

«Je pense qu’il est engagé. Il veut voir comment nous faisons, ce qui se passe avec l’équipe. J’ai eu 50 minutes avec lui au téléphone.

“Je pense qu’il est toujours engagé.”

Cependant, l’optimisme de Steiner n’est pas partagé par tous au sein de l’équipe, car le pilote Romain Grosjean soutient que la menace d’arrêt de Haas doit être prise au sérieux.

“Il faut prendre Gene au sérieux, oui”, a-t-il déclaré à Canal +. «Au moins, il a été clair. Il n’y a rien de pire que de demander à quelqu’un de continuer à se retirer de façon inattendue de la F1.

«Gene était clair: il est entré en F1 pour booster la marque Haas Automation, sa société est bien connue. Et il s’est également impliqué à cause de sa passion.

“Cependant, je connais peu de gens à Haas qui étaient heureux de regarder la F1 en 2019. Je comprends donc sa position, mais je pense que c’est plutôt positif.

“Il est vrai que les mécaniciens se demandent ce qui va se passer. Donc, si Gene décide de mettre fin à son engagement, j’espère que quelqu’un d’autre reprendra l’équipe parce que c’est une bonne équipe qui sait ce qu’elle fait et qui a un modèle de travail derrière. »

.