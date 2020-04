Steiner soupçonne la proposition de voitures des clients est un stratagème pour “manipuler” les petites équipes · .

La réintroduction des voitures des clients en Formule 1 a été proposée parce que les grandes équipes veulent «manipuler» les performances de leurs rivales, explique le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

La semaine dernière, le directeur de l’équipe de Red Bull, Christian Horner, a suggéré de permettre aux équipes de vendre d’anciens modèles à leurs rivaux afin de réduire les coûts des petites équipes.

Mais Steiner soupçonne que la proposition vise à empêcher les petites équipes de rivaliser avec leurs rivaux les plus riches lorsque le plafond budgétaire entrera en vigueur l’année prochaine.

“Je pense que ce plan [at] le moment n’est plus vraiment pertinent car toutes les petites équipes ont trouvé un moyen de travailler », a-t-il déclaré à Ziggosport.

“Pour être honnête, nous ne voulons pas gagner plus d’argent. Nous voulons juste que les grandes équipes travaillent avec un budget plus petit afin que nous puissions être plus compétitifs avec elles. Par conséquent, ils disent «maintenant, nous devrions avoir des voitures clientes», de sorte que les grandes équipes manipulent nos performances. »

Horner a suggéré de ramener les voitures des clients. Des équipes comme Haas n’auraient aucune chance de rivaliser avec les précurseurs si elles étaient obligées d’utiliser un ancien châssis, a déclaré Steiner. “C’est une voiture vieille d’un an, alors ils s’assurent de rester au-dessus de nous.”

“Ils essaient maintenant de mettre quelque chose en place pour s’assurer que nous ne pouvons pas nous en approcher trop”, a-t-il ajouté.

Haas utilise l’unité motrice, la boîte de vitesses et certaines pièces de suspension de Ferrari, mais Steiner pense qu’elles seraient moins compétitives si elles devaient utiliser un design Ferrari complet de la saison précédente. “Une Ferrari vieille d’un an, je ne pense pas que ce serait plus rapide que notre voiture cette année, pour être honnête.”

Le début de la nouvelle saison de F1 est interrompu depuis plus d’un mois. Steiner a ajouté que la Formule 1 faisait de “bons progrès” avec des plans pour commencer à courir plus tard dans l’année. “Il y a de bonnes chances que nous partions courir en Autriche début juillet”, a-t-il déclaré.

“Je crois [in] parce que l’Autriche a une bonne place avec le virus en ce moment, leurs cas sont en baisse. Red Bull possède la piste de course afin qu’ils puissent faire, pas ce qu’ils veulent, mais il est là pour qu’ils puissent l’héberger. Ce sera une bonne publicité, évidemment, donc je pense que ça va arriver.

«Il y a encore quelques choses à régler, essentiellement en ce qui concerne la santé et la sécurité, ils doivent vérifier que les gens y vont, qu’ils sont en bonne santé, qu’ils ne sont pas porteurs du virus. FOM y travaille et je pense que quand ils auront tout compris, ils l’annonceront. J’espère que les deux à trois prochaines semaines, la FOM dira quelque chose d’officiel à tout le monde et arrêtera les spéculations et nous avons hâte de reprendre la course. »

Il s’attend à ce que «certaines courses» se déroulent à huis clos, «mais je pense que nous aurons certaines courses avec des spectateurs – je ne pense pas qu’il y aura toute une saison sans spectateurs.»

La F1 pourrait revenir en Autriche, mais la F1 doit réfléchir soigneusement à la possibilité de tenir deux courses sur la même piste, a déclaré Steiner. “Nous devons d’abord en faire un, puis voir [if] c’est bien pour les gens de voir deux week-ends sur la même piste de course. Je n’en sais rien.

«Je pense que si nous obtenons deux courses en juillet, puis peut-être trois en août, je pense que nous avons un bon départ. Et puis je pense que nous pouvons aller en Asie parce que d’ici là, l’Asie devrait être libre du virus ou [have it] sous contrôle de toute façon.

«Je pense donc que ce serait un bon plan et je pense que FOM travaille sur celui-ci. Et peut-être qu’ils veulent lancer une deuxième course à Silverstone. Mais je pense que vous devez d’abord voir ce qui va arriver après juillet. »

