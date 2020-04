Stuart Pringle avertit que le GP de Grande-Bretagne n’est pas un slam dunk

Date publiée: 30 avril 2020

La Formule 1 veut se diriger vers Silverstone après avoir couru en Autriche, mais le patron du circuit, Stuart Pringle, a averti que l’accueil d’un GP britannique n’est “pas un slam dunk”.

Plus tôt cette semaine, le chef de la F1, Chase Carey, a révélé son intention de lancer la saison 2020.

Le patron de Liberty veut partir en Autriche avec une double tête en juillet avant de s’installer au Royaume-Uni pour courir à Silverstone.

Ce serait également un double titre et, comme l’Autriche, il serait également géré sans public.

Mais alors que Pringle est en faveur, il admet qu’il reste encore beaucoup à décider avant que Silverstone puisse dire avec certitude qu’il accueillera un grand prix.

“Il reste encore beaucoup de détails à régler”, a-t-il déclaré lors d’une interview avec Motorsport.com.

“Je pense que nous devons être très prudents, et ce n’est pas seulement ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire dans ce pays, mais comment cela correspond-il à une saison?

«Parce qu’ils ne voudront pas commencer quelque chose qu’ils ne pourront pas conclure.

«Il est clair que tout le monde a la volonté de trouver une solution qui fonctionne. Mais il reste encore du travail à faire.

“Ce n’est pas un slam dunk.”

Silverstone devra respecter les restrictions gouvernementales, ce qui signifie qu’aucun rassemblement de masse avec Pringle disant à huis clos est la seule façon dont la Formule 1 sera autorisée à courir.

Il a ajouté: «La situation au Royaume-Uni est que nous ne sommes pas légalement autorisés à organiser un événement public et il ne semble pas que cela va changer de si tôt, et certainement pas dans le délai de planification dont nous avons besoin pour mettre la course sur.

“Le GP britannique est le plus grand événement sportif au Royaume-Uni, et bien que nous ayons beaucoup d’infrastructures permanentes, beaucoup de choses temporaires doivent y aller, et cela prend beaucoup de temps.

«Donc, le cœur lourd, nous avons dit que nous ne pouvions pas courir le GP de Grande-Bretagne devant la foule.

«Nous avons toujours dit que nous étions prêts à examiner cela, et du point de vue de Silverstone, cela devrait être faisable, mais cela dépend totalement de l’endroit où nous nous rendons en tant que pays, des règles en vigueur à l’époque et de ce que le le gouvernement doit en parler.

“La bonne nouvelle est que le week-end, le département du numérique, de la culture, des médias et du sport a indiqué qu’il allait s’asseoir avec les organismes sportifs et demander aux médecins de voir ce qui pourrait devoir se produire pour que le sport redémarre fermé.” des portes.

«Nous faisons partie de ces conversations, avec Motorsport UK, et nous cherchons à voir ce que nous voulons faire, c’est-à-dire avoir le potentiel d’organiser un Grand Prix à huis clos, et comment cela pourrait être réalisé d’une manière conforme avec tous les critères qu’ils fixent.

«Entre-temps, nous restons en dialogue avec la F1 pour savoir si Silverstone est un lieu approprié pour que l’une de leurs courses européennes se déroule à huis clos, si nous pouvons rencontrer ce bar gouvernemental très important, où qu’il soit, en termes de tests, etc.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.