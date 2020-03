Suspension des ventes de billets pour le Grand Prix de Bahreïn

Date publiée: 6 mars 2020

Les organisateurs du Grand Prix de Bahreïn ont suspendu la vente de billets pour l’événement à venir pendant qu’ils évaluent l’impact du coronavirus.

Le circuit international de Bahreïn devrait accueillir la deuxième manche de la saison de Formule 1 du 20 au 22 mars, mais les restrictions de voyage imposées par Bahreïn à des pays comme l’Italie et le Japon ont mis en doute la course.

Il existe également des restrictions sur les vols en provenance de Dubaï, qui sert de route aux voyageurs en provenance de Melbourne en utilisant Emirates Airlines.

La vente des billets a été suspendue pendant que la situation est évaluée, mais le BIC a déclaré que plus de billets seront disponibles à une date ultérieure si possible, alors que si les choses vont dans le sens inverse et que la taille de la foule doit être réduite, alors il y a le possibilité de rembourser.

Comme cité par Motorsport.com, la déclaration se lit comme suit: «À la lumière de l’épidémie mondiale continue de COVID-19, le BIC a annoncé qu’il mettra progressivement en place la vente de billets pour le Grand Prix afin de garantir le respect des directives de distanciation sociale appropriées.

“Alors que de nouveaux faits émergent, le BIC est en communication étroite avec la direction de la Formule 1 et les autorités sanitaires du Royaume pour évaluer la situation en cours et libérer de nouveaux billets ou rembourser la valeur nominale des billets en fonction des circonstances et des conseils médicaux mis à jour.”

Des installations supplémentaires pour augmenter la sécurité de toutes les personnes présentes à la course seront ajoutées au site.

“Cette mesure de précaution a été introduite avec un certain nombre de mesures de santé publique avant le Grand Prix pour assurer la sécurité de tous les spectateurs, équipes et personnels du circuit”, poursuit le communiqué.

«Il s’agit notamment des procédures de dépistage à l’entrée, des installations médicales spécialisées sur place, des installations sanitaires améliorées sur le circuit, des stations de lavage des mains supplémentaires, des points d’information pour les fans, ainsi que des protocoles médicaux spécifiques pour gérer tout cas suspect de COVID-19.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.