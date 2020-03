Szafnauer: des économies de 10 millions de livres sterling sont possibles

Les équipes de Formule 1 peuvent économiser jusqu’à 10 millions de livres sterling sur le développement de voitures si le sport encourage la réutilisation d’anciens composants, explique le patron de Racing Point, Otmar Szafnauer.



Un sujet brûlant avec l’arrêt de la F1 en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses petites équipes sur la grille seraient préoccupées par les finances si l’absence de courses se poursuivait.

Cependant, comme l’explique Szafnauer, il existe des moyens de limiter les dépenses en cas de besoin.

“Nous avons amené un vieux châssis dans la saison prochaine à trois reprises”, a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport. «Et pas seulement ça. Dans les années difficiles, la suspension et la boîte de vitesses sont également restées les mêmes.

«Si vous pouvez prendre l’ancien châssis, vous pouvez économiser jusqu’à un million et demi de livres. Si vous ajoutez les structures de transmission et de crash, cela peut être entre trois et cinq millions.

“Si vous poussez les choses à la limite, jusqu’à dix millions de livres sont possibles.”

Ayant déjà décidé de réduire les dépenses avec l’accord de reporter le châssis 2020 à la saison 2021, la question pour la F1 est exactement combien la F1 veut encore réaliser ses économies. Actuellement, une liste des composants à homologuer est en cours de compilation par la FIA, mais son étendue reste à discuter.

“Cela dépendra du nombre de courses que nous conduirons cette année”, a déclaré Szafnauer. “S’il n’y a pas de courses du tout, vous devrez courir l’année prochaine avec les voitures de Melbourne 2020 avec une mise à niveau aérodynamique.”

De l’autre côté de la médaille, les grandes équipes voudront probablement le moins de restrictions possible, mais Szafnauer est catégorique: elles devront considérer la situation dans son ensemble.

«Une règle doit s’appliquer à tout le monde ici. S’il n’y a pas suffisamment d’économies, les petites équipes ont encore plus d’inconvénients », a-t-il déclaré.

Dans tous les cas, Szafnauer a révélé que le développement de 2020 était au point mort, l’équipe aidant à la place à fabriquer des ventilateurs pour les hôpitaux.

«Ce serait la chose la plus stupide de démarrer la soufflerie maintenant et de continuer à se développer aveuglément. Nous ne savons même pas comment notre première mise à niveau aurait fonctionné. “

