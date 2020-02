Szafnauer: Je prédis un podium pour les deux pilotes

L’équipe Racing Point Formula One commencera la saison avec une compagnie des eaux comme nouveau sponsor en titre mais le podium champagne la cible.

“Je prédis qu’avant la course, ils seront tous les deux de l’eau potable”, a déclaré le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer à propos des pilotes Lance Stroll et Sergio Perez lors du lancement de la nouvelle voiture RP20, encore très rose, au siège autrichien de la société de technologie de l’eau BWT.

«Et après la course de cette année, ils monteront tous les deux sur le podium au moins une fois en buvant du champagne.»

BWT s’est engagé à faire don d’un puits en Gambie pour chaque course à laquelle l’équipe marque un point. Ils ont marqué dans 14 des 21 la saison dernière.

“Nous devons obtenir les deux pilotes dans les points à chaque course”, a déclaré Szafnauer.

“Cette année, nous voulons être un quatrième solide, nous voulons être plus proches des trois premiers que nous ne l’avons jamais été par le passé et nous voulons être les meilleurs du milieu de terrain.”

Le Canadien Stroll, le fils du propriétaire de l’équipe Lawrence et le Mexicain Perez forment un alignement inchangé – ce dernier entamant sa septième année avec l’équipe – et tous les deux ont l’expérience du podium.

Carlos Sainz de McLaren et la paire Toro Rosso de Pierre Gasly et Daniil Kvyat ont tous fait partie des trois premiers la saison dernière dans un championnat dominé par Mercedes, Ferrari et Red Bull.

En 2018, en Azerbaïdjan, Perez était le seul pilote extérieur aux trois meilleures équipes à monter sur le podium.

Racing Point deviendra l’équipe de travail d’Aston Martin l’année prochaine, lorsque des changements majeurs de règles entreront également en vigueur, après que Stroll senior a accepté en janvier d’acheter jusqu’à 20% du constructeur britannique de voitures de sport.

Szafnauer a accepté Racing Point face à des rivaux coriaces, avec la résurgence de McLaren terminant quatrième l’année dernière devant l’équipe Renault de l’usine et Toro Rosso, propriété de Red Bull.

“Il y a longtemps, en Amérique, quelqu’un m’a dit qu’on ne pouvait pas être plus occupé qu’un cintre à papier peint à un bras. C’est ce que nous avons ressenti », a-t-il déclaré à propos des préparatifs de pré-saison. «C’était l’hiver le plus chargé.»

Les pièces de rechange, a-t-il ajouté, seraient quelque peu limitées pour le premier match en Australie le 15 mars, mais cela était davantage le signe d’un développement poussé le plus tard possible plutôt que de problèmes.

«Je suis confiant avec le travail que nous avons fait au cours de l’hiver sur la nouvelle voiture et le travail que Mercedes a fait sur le groupe motopropulseur… nous aurons une bonne chance d’atteindre nos objectifs pour l’équipe de Formule 1 ainsi que les puits en Gambie », a déclaré Szafnauer.

