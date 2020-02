Szafnauer: Nous ne copions que dans les règles

Otmar Szafnauer de Racing Point a défendu son équipe contre les allégations selon lesquelles ils auraient réutilisé les designs de Mercedes, suggérant que contrairement à ses rivaux Haas, tout ce qu’ils font est au-dessus du bord.

Beaucoup a été fait au cours de la première semaine de test de la similitude frappante du Racing Point RP20 avec la Mercedes W10 de l’année dernière, avec la voiture en plaisantant marquée la «Mercedes rose».

Ces similitudes ont vu l’équipe soumise à beaucoup de dérision, d’autant plus qu’elle avait été parmi les critiques les plus virulents des accords de Haas avec Ferrari et Dallara pour externaliser une grande partie de sa conception.

Néanmoins, Szafnauer maintient qu’il existe une nette différence entre les équipes.

“Je ne pense pas que ce soit ironique”, a-t-il déclaré à RACER. «Nous avons également copié le Red Bull dans le passé, mais nous le copions dans les règles. Nous voyons donc ce qu’ils font, nous prenons des photos, nous essayons de le comprendre, nous l’exécutons dans le tunnel et nous le faisons nous-mêmes.

«Oui, nous cherchons à voir ce qui est rapide. Nous avons pensé: c’est rapide, pouvons-nous faire de même. Pas différent de ce que nous avons fait avec le Red Bull lorsque nous avons lancé un concept à haut rendement. Mais le développement est le nôtre. Nous ajouterons 100 personnes supplémentaires afin de poursuivre notre propre développement. C’est un peu différent de ce qu’ils font. »

Et tandis que Szafnauer concède que son équipe achète également des pièces, l’utilisation par son équipe de leurs propres conceptions fait la différence avec Haas.

«Je pense que c’est différent. Nous ajoutons des gens. Nous allons bientôt être à 500 [employees]. Les personnes que nous ajoutons se concentrent sur la conception, le développement et la fabrication afin que nous puissions développer les nôtres. Donc, même si tout le monde dit que vous avez copié une Mercedes, c’est la nôtre. C’est notre propre conception et c’est notre propre développement. Il s’agit de notre propre modèle de soufflerie. C’est notre propre concept.

“Vous ne pouvez pas avoir quelques centaines de personnes et concevoir votre propre voiture et développer votre propre voiture. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. “

«Notre équipe aérodynamique totale – totale – est plus grande que toute leur équipe. Alors d’où viennent-ils? C’est différent, croyez-moi, c’est différent. »

.