Szafnauer: “Nous ne pouvons pas dire avec certitude quand nous reviendrons à la normale”

Dans un moment sans précédent pour le sport, Otmar Szafnauer, directeur du BWT Racing Point F1 Team et du label Claro-Telmex-Telcel-Infinitum, fait le point sur l’état actuel de l’équipe du mexicain Sergio Pérez et du canadien Lance Stroll, surtout après l’affectation causée par le coronavirus dans le monde.

Otmar, ça a été une semaine difficile, non seulement pour le sport automobile, mais aussi pour les communautés du monde entier. Comment est le moral dans l’équipe?

OS: “Notre première préoccupation à un moment comme celui-ci est le bien-être physique et mental de nos coéquipiers, leurs familles et amis. Nous avons maintenant tout le monde à la maison au Royaume-Uni et nous nous adaptons à cette nouvelle réalité, mais certainement pas c’est facile pour n’importe qui.

De toute évidence, nous sommes déçus de ne pas pouvoir rivaliser, mais en fin de compte, nous comprenons tous l’importance de la situation. Les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui ne ressemblent à rien de ce que j’ai connu dans ma vie et transcendent clairement le sport, donc les décisions qui ont été prises sont les bonnes. ”

L’usine continue-t-elle de fonctionner à ce moment?

OS: “À la lumière des dernières indications du gouvernement britannique, nous sommes fermés mercredi soir, nos portes seront fermées pendant au moins trois semaines. Dans l’état actuel des choses, et il est important de noter qu’il s’agit d’une situation en En constante évolution, nous serons de retour au travail le jeudi 16 avril. Nous avons également travaillé très dur au cours des dernières semaines pour nous assurer que tout le personnel qui peut travailler à domicile dispose de l’équipement dont il a besoin pour installer des bureaux à domicile. ”

Comment cela affectera-t-il les préparatifs pour 2021?

OS: “Il s’agit d’une situation sans précédent, qui change de jour en jour. Pour le moment, nous ne pouvons tout simplement pas dire avec certitude quand nous reviendrons à la normale. Il y a tellement de facteurs qui ne sont pas sous notre contrôle. Dans cet esprit Une autre décision prise entre les équipes et la FIA a été de retarder l’introduction du nouveau règlement jusqu’en 2022.

Du point de vue logistique et des coûts, cela est tout à fait logique. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous pouvons nous permettre de nous détendre lorsque nous retournons au travail. Lorsque nous revenons enfin à la normale, nous devons être en mesure de rivaliser, quelles que soient les réglementations. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir et nous serons prêts à y faire face le moment venu. ”

Quel message avez-vous pour les fans d’équipe et de sport?

OS: “Au nom de tous les membres de l’équipe, je tiens à remercier nos fans pour leur soutien en cette période difficile. Je tiens également à souligner l’engagement et la positivité de nos partenaires commerciaux. Dès que cela sera sûr, nous reprendrons la course. .

Pendant ce temps, F1 Esports déploie d’excellents efforts et nos pilotes seront impliqués dans ces événements en ligne dans les semaines à venir. Ma dernière pensée est de renforcer les conseils du gouvernement de rester à la maison et d’agir de manière responsable; Plus nous suivons toutes les directives, plus vite nous serons à nouveau compétitifs. Il est important que nous restions tous ensemble en ces temps inhabituels et que nous soyons en sécurité et en bonne santé. ”

