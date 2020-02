Szafnauer: Nous voulons faire partie des meilleures équipes du sport

Le directeur de l’équipe de Racing Point, Otmar Szafnauer, a révélé son enthousiasme pour le partenariat imminent avec Aston Martin, qui devrait fournir une “réelle injection d’énergie” à la tenue basée à Silverstone.

S’exprimant dans une interview publiée par Racing Point PR, le propriétaire de l’équipe, âgé de 55 ans, a salué l’achat par le propriétaire de l’équipe Lawrence Stroll d’une participation dans la légendaire marque britannique comme le début de quelque chose de formidable pour l’avenir des deux organisations.

«En tant que l’une des marques de voitures de sport les plus emblématiques au monde, Aston Martin avait besoin d’une présence sur la grille de F1 et cette solution offre une œuvre à part entière Aston Martin F1 Team à partir de 2021. Ce sont des nouvelles qui exciteront les fans du monde entier et mettront en lumière une marque qui est largement considérée comme le meilleur constructeur britannique de voitures de sport de luxe », a-t-il déclaré.

Une équipe de milieu de terrain pérenne depuis sa création en tant que Force India il y a 12 ans, Szafnauer pense que le passage à une équipe de F1 de travail pourrait enfin les voir se transformer en leader de la F1, tout en aidant une marque d’Aston Martin qui a eu du mal ces dernières années à maintenir la rentabilité.

«La création d’une équipe F1 de travail atteint plusieurs objectifs pour Aston Martin», a-t-il expliqué. «Il offre une plate-forme marketing de haut niveau pour la division des voitures de route, ce qui renforcera l’attrait commercial dans tous les domaines de l’entreprise. Il y a aussi la collaboration technique évidente entre le programme F1 et les voitures de route, avec la technologie F1 filtrant jusqu’aux produits qu’Aston Martin lancera dans les années à venir. Cela est particulièrement pertinent pour la philosophie du moteur central qui approche à grands pas. L’environnement compétitif de la course est une avenue riche pour l’innovation et l’opportunité d’un croisement technologique est incroyablement excitante. »

“[Additionally] il fournit certainement une véritable injection d’énergie aux 465 employés fidèles et travailleurs de Silverstone. L’équipe est en affaires, sous différents noms, depuis 30 ans et est plus que prête à devenir une équipe de fabricants. Lawrence [Stroll] s’est entretenu avec le personnel la semaine dernière et a défini l’objectif clair de faire d’Aston Martin l’une des meilleures équipes du sport. Tout le monde est fier de représenter un constructeur automobile légendaire qui revient au sommet du sport automobile. »

Cela dit, avec encore un an à jouer en tant que Racing Point avant le changement de marque, Szafnauer est conscient qu’il a encore une saison complète devant lui en 2020 que son équipe ne peut pas se permettre de perdre de vue.

«Il n’y a pas d’impact immédiat sur notre campagne actuelle et nous continuerons à concourir en tant que Racing Point jusqu’à ce que le changement de marque ait lieu au début de la saison 2021. À partir de ce moment-là, nous serons connus simplement sous le nom de «Aston Martin F1 Team» – le nom Racing Point disparaîtra donc. C’est passionnant de faire la transition vers une équipe de fabricants et nous avons eu la meilleure partie de l’année pour apporter tous ces changements – dont une grande partie se fera en coulisses. Il est important que nous ne quittions pas les yeux de la tâche principale pour 2020, qui est d’être compétitif sur la piste avec le RP20. “

