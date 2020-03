Tatiana Calderón a terminé son premier test dans la Super Formula japonaise

Sur le circuit de Fuji, la pré-saison 2020 de la Super Formula japonaise a commencé et il y avait la pilote colombienne Tatiana Calderón, préparant ce qui sera l’un des deux défis qu’elle aura cette année avec l’European Le Mans Series.

Pour le pilote de 27 ans, tout était nouveau depuis cette semaine, à commencer par sa première visite au Japon. Il est arrivé quelques jours avant pour s’adapter à l’horaire et au pays, oui, en prenant toutes les précautions compte tenu de la situation actuelle avec le coronavirus.

Une fois installée à Fuji Speedway, le circuit qui a accueilli le F1 Japan GP en 2008, Tatiana a rencontré sa nouvelle équipe Drago Corse et son patron, Ryo Michigami. Il a également détaillé le Dallara SF19 avec lequel il courra et effectué le test de selle.

Calderón était sur la piste hier et aujourd’hui avec 19 autres coureurs, dans le but de terminer les premiers kilomètres et d’entamer le processus d’adaptation non seulement à la voiture mais aussi aux pneus Yokohama. De toute évidence, la priorité de la femme de Bogota n’était pas de chercher le temps, mais d’apprendre et de comprendre la voiture.

Tatiana Calderón se prépare à sortir pour la première fois sur la piste

Après les tests, Tatiana Calderón a commenté: “C’est un début de saison étrange pour tout le monde. Je suis heureuse d’être ici et de pouvoir l’essayer. Je pense certainement que ce sera la saison la plus difficile pour moi, car absolument tout est nouveau. C’est un championnat très difficile, il y a de très bons pilotes et des équipes, avec une voiture vraiment rapide. J’espère pouvoir apprendre vite et m’améliorer course après course, pour pouvoir me battre pour le top 10 à la fin de l’année. Je pense que c’est un objectif réaliste “.

En ce qui concerne sa nouvelle voiture de course turbo de 2 litres de 550 ch, le pilote colombien a déclaré: “J’ai été impressionné par la grande force d’appui de la voiture. Les pneus sont différents de ce que j’étais habitué à utiliser en Formule 2 et Formule 3. Certainement celui-ci C’est la voiture qui ressemble le plus à une Formule 1 aujourd’hui, donc je suis très excité, j’ai un grand sourire et j’espère continuer à apprendre et à m’améliorer tout au long de l’année. ”

Tatiana a insisté sur les points que la nouvelle voiture devrait adapter: “Je suis très habituée aux pneus Pirelli, donc je dois changer un peu la façon dont je conduis. Aussi pour découvrir les cartes d’accélération, les départs. J’ai certainement besoin de plus de tours et comprennent aussi un peu mieux les pneus. ”

Le pilote de Bogota roule sur la piste Fuji

Des pilotes expérimentés tels que les anciens pilotes de F1 japonais, Kamui Kobayashi et Kazuki Nakajima, ont participé au test, tout comme les nouvelles promesses de sports mécaniques japonais tels que Nirei Fukuzumi, Naoki Yamamoto, ainsi que deux jeunes pilotes latino-américains, le franc -Argentino Sacha Fenestraz et brésilien Sergio Sette Camara.

Tatiana est la première femme à participer à ce championnat. Sur ce défi, elle a déclaré: “J’espère que j’encouragerai plus de femmes à commencer la compétition. Je le fais depuis de nombreuses années et maintenant je suis pilote d’essai de Formule 1. Je suis très reconnaissante pour les opportunités que j’ai eues. J’espère pouvoir démontrer que cela C’est un sport dans lequel nous pouvons concourir sur un pied d’égalité et ainsi inspirer la prochaine génération. J’aime ce que je fais, c’est ma passion, donc si je peux continuer à le faire et obtenir de bons résultats, je serai très heureux. ”

