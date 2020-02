Tech Insight: décodage du grand canular de test F1

Levez la main à ceux d’entre vous qui sont toujours fans du magazine Mad Spy vs Spy? Si c’est le cas, vous serez peut-être mieux équipé pour faire face à l’imminence de la traque alors que nous nous rapprochons de ce qui promet d’être la saison d’essai de Formule 1 la plus machiavélique de tous les temps.

Qu’il s’agisse de la supercherie d’alignement des roues de Mercedes “ Wass ist DAS ”, du manque de vitesse de la cape et du poignard de Ferrari ou du glissement de Red Bull comme approche poisson pour les tests jusqu’à présent, vous devrez être Nostradamus pour prédire ce qui arrivera en Australie dans quelques semaines. .

Il y a dix ans – voire cinq – il serait déjà plausible de mettre votre bite sur un bloc quant à ce qui allait suivre tout au long de la saison et vous auriez toujours votre bite entière en décembre.

Cape et poignard Barca

Hélas, ce n’est plus comme ça que ça fonctionne et tout est dû à la tromperie, à la fumée, aux miroirs, aux clôtures Kiel, à la peinture fluide et à une bonne cuillerée de bonnes vieilles conneries de F1.

Commençons par l’évidence. Ah! Voilà. Pensez-vous vraiment que «wass ist DAS» est tout ce qu’il est censé être? Bien sûr, tout le monde blâme la direction controversée à deux axes de Mercedes pour son rythme prétendument hypnotisant. Mais attendez une seconde – ce rythme n’est pas tout à fait fascinant et cet appareil est-il tout ce qu’il a été conçu? Tout le monde ne croit pas – je ne le pense certainement pas – si quoi que ce soit, le DAS n’est rien de plus qu’un coup astucieux pour détourner l’attention de ce qui compte vraiment.

Peu importe que «wass ist das» soit allemand pour «qu’est-ce que c’est». Mignon, innit?

Alors, qu’est-ce qui fonctionne vraiment sur ce Merc? Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Encore. Mais ce que je peux vous dire, sans aucun doute, c’est que le tour le plus rapide de Valttieri vendredi était à trois dixièmes de sa pole au Barca l’année dernière et la plupart des experts sont convaincus que les voitures actuelles seront beaucoup plus rapides qu’elles ne l’étaient l’année dernière. Alors, qui trompe qui ici? Je suis donc également prêt à parier que vous n’avez encore rien vu…

Avant de continuer, que Merc est une chose magnifique, n’est-ce pas? La nouvelle télévision en direct de la F1 pourrait et de nouvelles règles empêchant l’obscurcissement des caméras nous donnent une excellente occasion de regarder de plus près tous les derniers tours de F1 du luxe de notre chaise longue tout au long des jours de test. Cela a également aidé à révéler quelques nouveaux détails über-cool sur ce W11.

Merc agréable et serré

Plus serré, il possède un nez effilé qui a même poussé un carénage en carbone devant la cloison pour confondre ce que vous regardez, tandis que les montants de suspension améliorés aéro forcent le flux d’air à travers la fente entre le carénage et la jante du tambour de frein pour refroidir la jante et abaisser ainsi les températures des pneus.

Certains disent que le système DAS controversé contribue en outre à optimiser la température des pneus, mais ce qui fonctionne réellement dans cet art noir du caoutchouc, de l’aéro et de la géométrie reste flou à ce stade, de gros efforts ont cependant été consentis pour réaliser des économies de poids autour de l’essieu avant et que va certainement éliminer la masse non suspendue indésirable

Qu’il ait montré ses cartes ou non en Espagne, Mercedes a semblé impérieux au cours des trois premiers jours de test alors que Bottas a dominé les feuilles de temps de la semaine avec un tour de 1: 15.732 vendredi sur Hamilton, qui a terminé à un bon huit dixièmes du rythme.

Mais cela reste à trois dixièmes de la pole espagnole de Valtierri au Barca en mai dernier, alors qui sait ce qui se cache toujours dans cet arsenal d’argent. “Nous avons bien progressé chaque jour avec la voiture”, a admis Bottas. “Ça a été assez bien – il n’y a pas de vrais négatifs, donc c’est positif, mais en dire plus est un peu trop tôt.”

Avant de passer à la prochaine grande tromperie des tests F1 2020, il serait négligent de ne pas considérer une cause de violation claire des droits d’auteur. La «Mercedes rose» a été un autre thème passionnant de la voie des stands de Barcelone la semaine dernière, alors que l’équipe cliente Racing Point a déployé une nouvelle voiture qui n’était, bien sûr, pas moins qu’une Mercedes peinte en rose!

Littéralement, tout sur le nouveau RP20, de son nez d’aiguille à cet aileron arrière et même son ensemble de freinage et de suspension, semble une copie conforme du Merc de l’année dernière. Jusqu’à présent, il semble avoir travaillé avec Lance Stroll et Sergio Perez une cinquième et sixième place encourageante au total la semaine dernière.

Ferrari – tous à l’écoute?

Entrant dans le coin rouge, Ferrari ne fait aucun doute qu’elle ne poursuivait pas les tours de banzai la semaine dernière en apprenant son nouveau SF1000, corrélant les données de piste avec ses statistiques de simulation à la base. Un peu de grattage révèle que la Scuderia a effectivement refusé ses PU – à la fois des comparaisons entre le rythme du piège de vitesse Alfa Romeo de Raikkonen et des données indépendantes suggérant que Ferrari courait à une seconde ou plus d’un tour de son potentiel réel pour biaiser davantage ce terrain de jeu de Barcelone.

Les données ne sont pas fausses: la meilleure performance de Ferrari à 193 mph était de plus de 7 mph sur l’Alfa Romeo de Raikkonen, mercredi, et de 9 mph jeudi. Puis Vettel est sorti d’un bleu à 204 mph peu avant la rupture de la Ferrari vendredi matin, de sorte que le Tifosi concerné pourrait en effet n’avoir rien à craindre après tout.

Ce principe est réitéré par le principal rival de Ferrari, Mercedes, se grattant la tête au fond d’un morceau de propagande de test post-vendredi: “Pourquoi Ferrari a-t-il passé ce test à exécuter son PU à des niveaux bien inférieurs à ceux de ses équipes partenaires?” L’équipe championne a interrogé, en poursuivant: “Personne ne veut d’œuf sur son visage prétendant être plus rapide, car ils ne peuvent jamais savoir avec certitude ce qui a été caché ou ce qui va suivre”, lit-on dans la pièce.

Pendant ce temps, Sebastian Vettel a réitéré la philosophie des tests hivernaux bénins de son équipe pour 2020: “Vous pouvez jouer avec les modes moteur, mais notre objectif cette semaine était de faire autant de tours que possible”, a souligné le quadruple champion du monde. “Accélérer le moteur n’est probablement pas quelque chose que vous voulez faire dans les tests et certainement juste pour montrer à tout le monde nos cartes.” En tant que tel, les temps de la semaine 1 de Ferrari ne valaient même pas la peine d’être pris en compte.

La nouvelle Ferrari SF1000 a cependant révélé pas mal de secrets à ces appareils photo librement indiscrets. L’aile avant de la nouvelle voiture a, par exemple, bénéficié de nouveaux détails très merveilleux, tandis que son agencement de barge est intrigant – notamment ces vitres de boomerang.

Ferrari a également consacré des efforts considérables à ses conduits de frein avant pour les voir pousser beaucoup plus d’air à travers les jantes de roue avant, dans le but de fournir divers avantages aérodynamiques plus loin le long du châssis.

Avant de continuer, nous pouvons tout aussi bien jeter un œil à la nouvelle Alfa Romeo maintenant. Étonnamment peut-être, l’équipe dirigée par Sauber a fini par être la deuxième équipe la plus rapide au classement général alors que Kimi Raikkonen a réalisé le troisième tour le plus rapide en trois jours lorsqu’il a dominé les palmarès de jeudi et Tonio Giovanazzi a terminé 8e.

Il reste à voir si l’équipe italo-suisse peut continuer son aace au début par rapport au reste, mais la C39, beaucoup plus douce, présente quelques nouveautés intéressantes, y compris le retour d’un winglet de halo intégré et de quelques bons indices Ferrari autour de la voiture.

Mincir les chances

Ce n’était pas si différent de Ferrari un peu plus loin dans la voie des stands à Red Bull, où bien que ses pilotes n’aient jamais rien livré à un rythme qui le justifierait, il y avait un ressort visible dans l’étape de leurs pilotes. “Je suis très content de la nouvelle voiture”, a déclaré Max Verstappen, “Elle est rapide partout, ce qui est une bonne chose, et la fiabilité semble encore meilleure, donc tout cela est très positif.”

Un examen plus approfondi du Red Bull RB16 a révélé que la voiture mène probablement la tendance aérodynamique de 2020 vers des radiateurs et des accessoires beaucoup plus serrés à la recherche d’un profil latéral encore plus mince pour une aérodynamique optimale tout en refroidissant amplement cette unité motrice Honda.

La seule préoccupation à cet égard est de savoir comment un refroidissement efficace peut être en cas de journée de course très chaude – ce ne serait pas le premier Red Bull à subir les effets secondaires de surchauffe de la course maniaque d’Adrian Newey sur l’emballage absolu.

Comme Ferrari, le Red Bull offre également un tirage extérieur amélioré grâce à son ensemble de conduits de frein et de moyeu, tandis que d’autres mises à jour notables incluent un conduit en S d’aspect plus gourmand, une suspension arrière considérablement surélevée et une toute nouvelle disposition d’échappement.

Cela dit, Verstappen et Alex Albon n’étaient guère des modificateurs de rythme au cours de la première semaine, mais le pitlane a également laissé entendre que Red Bull apportera probablement un package de mise à niveau significatif à la deuxième semaine de test, alors encore une fois, regardez cet espace!

Pour le reste, peut-être sans surprise la toute nouvelle AlphaTauri AT01 était une autre voiture dans la copie carbone (ou est-ce l’inceste) sous les projecteurs pour ses similitudes avec le cousin embrassant Red Bull et il semble beaucoup plus aux similitudes que les deux voitures utilisant la même puissance unité.

L’AT01 partage également une grande partie des courbes, des gradients et des lignes du Red Bull et si la semaine 1 se passe, son rythme est assez similaire – Daniil Kvyat est sorti le plus rapide des voitures Honda en septième position. devant les deux Red Bull, que Pierre Gasly a également réussi à partager dans les feuilles de temps de la semaine.

Il y avait aussi un certain intérêt pour la nouvelle Renault RS20, qui a finalement cassé la couverture mercredi matin pour révéler quelques nouveautés cool, y compris un nez étroit avec une cape importante sous le menton, un profil beaucoup plus cintré et ce qui semble être un loin position plus ratissée.

Les Renaults ont montré un bon rythme avec l’Esteban Ocon, un quatrième encourageant et Daniel Ricciardo, dixième au cours des trois jours, mais le test n’a pas été sans problème pour l’équipe d’Enstone avec quelques problèmes qui ont nui à la progression de sa semaine.

Pendant ce temps, McLaren a tranquillement poursuivi le travail de sa semaine sans aucune histrion ou drame, car elle a également gardé son propre programme et ses propres appareils. L’équipe a essayé une nouvelle aile avant vendredi parmi plusieurs tests et expériences et le rythme global de Carlos Sainz et Lando Norris était comme celui de certaines autres équipes, même pas la peine d’être pris en considération.

Pour le meilleur ou pour le pire?

Williams était une équipe qui allait beaucoup mieux, qui a non seulement exorcisé les fantômes de l’an dernier en sortant tout d’abord des voitures mercredi matin, mais l’équipe a montré un rythme encourageant au cours des trois jours de test alors que George Russell échappait au bas de la liste par défaut de l’équipe. pour terminer 14e plus rapidement de la semaine et même la recrue Nicholas Latifi était à deux places du bas du classement.

Haas, cependant, a enduré une semaine frustrante et infestée d’accidents, avant de boucler tôt avec Romain Grosjean 17e et un Kevin Magnussen compromis le plus lent au cours des deux jours et demi.

Une chose semble cependant sûre – le milieu de terrain plus serré de la F1 n’a peut-être même pas de queue cette année, mais dès le départ, ce serait un imbécile qui aurait tenté de deviner à ce stade.

En réalité, aucun des trois grands n’a encore montré ses cartes et deux d’entre eux n’ont même pas essayé de faire un tour rapide. Avec un peu de chance, cela changera lors du test de la semaine prochaine – et qu’est-ce qu’une nouvelle saison de F1 sans spéculer sur le déroulement? Espérons donc que nous pouvons suspendre nos prévisions cette semaine la semaine prochaine. L’amener sur!

